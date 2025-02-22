Партнер зіркового Неймара приєднається до Динамо

Київське Динамо може орендувати гравця Сантоса. Мова йде про болівійського півзахисника Мігеля Терсероса.

Київське Динамо планує підсилити команду на другу частину сезону. Киян зацікавив партнер Неймара по Сантосу, пише 24 канал з посиланням на Jovem Pan Esportes.

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Трансферна ціль Динамо

Очікується, що кияни орендують Мігеля Терсероса і угода буде розрахована до 2025 року.

На болівійця також претендують бразильська Віторія та еквадорський Емелек, однак оточення футболіста вважає Динамо найкращим варіантом.

Поточна угода Мігеля з бразильським клубом розрахована до 2027 року.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Мігель Терсерос зіграв 4 матчі за Сантос, у яких не відзначався результативними діями.

Відзначимо, що футболіст також виступає за збірну Болівії.