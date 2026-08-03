Минулого сезону клуб з Агдама вразив усю футбольну спільноту, здобувши три перемоги в основному раунді Ліги чемпіонів та вийшовши до стикових матчів. З Динамо Карабах зіграє у четвер, 6 серпня, о 20:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Як склався єврокубковий шлях команд

Динамо на правах володаря Кубка України розпочало виступи з 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де лише по пенальті змогло пройти Університатю з Клуж-Напоки, не забивши жодного м'яча в основний і додатковий час.

У другому раунді грецький ПАОК спершу обіграв Динамо на виїзді 3:2, а згодом досить безапеляційно здобув домашню перемогу 2:0, вибивши киян у Лігу конференцій.

Так само у другому за силою єврокубку стартував і Карабах. З ісландським Вестрі в азербайджанців проблем не було – 3:0 в обох матчах. А от ЦСКА Софія з Болгарії виявився надто незручним суперником. Обидві зустрічі завершилися 0:0, а пенальті майстерніше пробивали болгари.

Чи зустрічалися раніше Динамо і Карабах

Попри вже досить тривалу єврокубкову історію Карабаха, з Динамо шлях цієї команди раніше в офіційних турнірах не перетинався.

Єдина зустріч клубів сталася у 2018 році, це був товариський матч, у якому кияни здобули мінімальну перемогу завдяки голу Віктора Циганкова.

Втім Карабах для українських команд – старий знайомий. І кожен раз створював чималі проблеми. У 2014 році у Лізі Європи він протистояв Дніпру, і команди обмінялися перемогами, 1:0 азербайджанці та 2:1 дніпряни. А у 2018 році з Карабахом грала полтавська Ворскла, здобувши одну мінімальну перемогу і зазнавши однієї мінімальної поразки.