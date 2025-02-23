Динамо – Карпати: онлайн-трансляція центрального матчу туру УПЛ

У неділю, 23 лютого, київське Динамо прийме львівські Карпати у центральному матчі 18-го туру УПЛ-2024/2025. Онлайн-трансляцію цікавого поєдинку можна переглянути безпосередньо на сайті 24 Каналу

Це буде перший офіційний матч "зелено-білих" у 2025-му році. Натомість кияни вже провели два офіційні поєдинки у рамках основного етапу Ліги Європи, повідомляє 24 Канал.

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Шовковський проти Лупашка

Обидва клуби готувались до відновлення української першості на зборах у Туреччині, де провели цілий ряд спарингів.

Команда Владислава Лупашка дещо змінилась у порівнянні із осінньою частиною чемпіонату. "Леви" підписали одразу декілька зимових новачків: захисника Тимура Стецькова із Кривбаса, опорника Патрісіо Танду (оренда), флангового захисника Олексія Сича, форварда Ігоря Краснопіра, Олега Федора та Іллю Квасницю. Останні двох "леви" взяли в оренду із Руха із обов'язковим правом викупу. Останнім новачком став Луїс Яно, який поки що гратиме за юнацьку команду "зелено-білих".

Натомість Динамо не було активним на трансферному ринку. Кияни попрощались із основним голкіпером Георгієм Бущаном.

До очного поєдинку Динамо підходить у статусі лідера сезону УПЛ, набравши 43 бали у 17-ти турах. Натомість Карпати із 24 очками йдуть шостими.

Зверніть увагу! Матч Динамо – Карпати стартує 23 лютого о 18:00.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Карпати

Нагадаємо, що у першому колі львів'яни зазнали домашньої поразки від підопічних Олександра Шовковського з рахунком 1:3. Вже на першій хвилині Очеретько вивів "зелено-білих" уперед 1:0. До перерви Олександр Піхальонок зрівняв цифри на табло, а у другому таймі голи Владислава Ваната та Андрія Ярмоленка принесли киянам виїзну перемогу.