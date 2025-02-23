Это будет первый официальный матч "зелено-белых" в 2025-м году. Зато киевляне уже провели два официальных поединка в рамках основного этапа Лиги Европы, сообщает 24 Канал.

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Шовковский против Лупашко

Оба клуба готовились к возобновлению украинского первенства на сборах в Турции, где провели целый ряд спаррингов.

Команда Владислава Лупашко несколько изменилась по сравнению с осенней частью чемпионата. "Львы" подписали сразу несколько зимних новичков: защитника Тимура Стецькова с Кривбасса, опорника Патрисио Танду (аренда), флангового защитника Алексея Сыча, форварда Игоря Краснопира, Олега Федора и Илью Квасницу. Последние двух "львы" взяли в аренду из Руха с обязательным правом выкупа. Последним новичком стал Луис Яно, который пока будет играть за юношескую команду "зелено-белых".

Зато Динамо не было активным на трансферном рынке. Киевляне попрощались с основным голкипером Георгием Бущаном.

К очному поединку Динамо подходит в статусе лидера сезона УПЛ, набрав 43 балла в 17-ти турах. Зато Карпаты с 24 очками идут шестыми.

Обратите внимание! Матч Динамо – Карпаты стартует 23 февраля в 18:00.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Карпаты

Напомним, что в первом круге львовяне потерпели домашнее поражение от подопечных Александра Шовковского со счетом 1:3. Уже на первой минуте Очеретько вывел "зелено-белых" вперед 1:0. До перерыва Александр Пихаленок сравнял цифры на табло, а во втором тайме голы Владислава Ваната и Андрея Ярмоленко принесли киевлянам выездную победу.