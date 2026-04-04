Сенсація у Києві: Динамо програло Карпатам у матчі зі скасованим голом та вилученням Пономаренка

Київське Динамо несподівано програло Карпатам у 22-му турі УПЛ. Львів’яни забили швидкий гол і втримали сенсаційну перемогу.

Матч у столиці обіцяв бути прохідним для киян, але обернувся гучною несподіванкою. Карпати не лише вистояли під тиском, а й покарали суперника за помилку, передає 24 Канал.

Як розгортався матч Динамо – Карпати?

Гості приголомшили Динамо вже на старті зустрічі. На 6-й хвилині відзначився Фаал, який скористався моментом і вивів Карпати вперед.

Після пропущеного м’яча кияни намагалися швидко перехопити ініціативу, однак їхні атаки часто розбивалися об організовану оборону львів’ян. Карпати діяли компактно та дисципліновано, не дозволяючи створювати багато небезпечних моментів.

Динамо – Карпати огляд матчу: дивитися відео

Драма в кінцівці та зірваний камбек

У другому таймі Динамо суттєво додало і навіть зуміло забити, але гол Пономаренка було скасовано арбітром. Згодом нападник Динамо ще й отримав червону картку, залишивши команду в меншості.

ТаТоТаке на своїй сторінці у телеграмі звернуло увагу на епізод зі скасованим голом киян. Мовляв, динамівець забив без порушення правил.

Наша експрес-оцінка – Назар Домчак не встиг зафіксувати м'яч в руках в момент, коли його вибив Пономаренко. І це чітко зрозуміло саме в динаміці епізоду, стопкадр навпаки створює візуальну оману,

– йдеться в повідомленні.

