Команди є сусідами в турнірній таблиці УПЛ, а в попередньому сезоні їхні зустрічі були сповнені драми. Чого очікувати від поєдинку Динамо – Карпати – розповідає 24 Канал.

Динамо – Карпати: відомо, хто фаворит матчу УПЛ

Напередодні протистояння саме столичні футболісти є фаворитами, зокрема через домашній статус гри. Утім варто нагадати, що "біло-сині" непереконливо розпочали сезон.

Так, підопічні Ігоря Костюка вилетіли з єврокубків та втратили вже 5 очок у межах Прем'єр-ліги. Проте перемога проти Карпат може вивести киян на третю сходинку та наблизити до Шахтаря і Полісся.

Однак цього року львів'яни є складним суперником для будь-якої команди. "Зелені леви" дещо несподівано опинилися у верхній частині таблиці, демонструючи стабільний футбол.

У прийдешній грі очевидною перевагою для Карпат стане те, що частина футболістів Динамо провела матчі за збірну України. Тож функціонально гості можуть бути у кращій формі.

Щодо очних зустрічей – торік Карпати наприкінці домашнього матчу вирвали нічию у киян та завдали Динамо поразки на виїзді.

Де дивитися матч Динамо – Карпати

Усі матчі 8 туру української Прем'єр-ліги можна буде переглянути на офіційному телеканалі UPL.TV. Центральний поєдинок Динамо – Карпати також транслюватиметься на телеканалі 2+2.

Трансляції будуть доступні на OTT-платформах MEGOGO, Київстар ТБ, SWEET.TV та Vodafone TV, а також на міжнародних платформах OneFootball і GONET.TV.

Орім того, UPL.TV входить до пакетів низки кабельних та IPTV-провайдерів, зокрема Volia, triolan.TV, IPnet і КОЛО.ТБ, а також доступний на супутниковій платформі Viasat.

Додамо, гра між Динамо та Карпатами розпочнеться о 13:00.