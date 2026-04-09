Чи засудили Динамо: УАФ винесла вердикт щодо скандального моменту в матчі проти Карпат

Чемпіонат України 2025 – 2026 виходить на фінішну пряму. Минулими вихідними були відіграні матчі 22-го туру,.

Одна із ігор запам'яталась гучним скандалом. У зустрічі Динамо – Карпати судді не зарахували чистий гол, повідомляє УАФ.

Чи був фол від Пономаренка?

Кияни програвали 0:1 та змогли зрівняти рахунок наприкінці другого тайму зусиллями Матвія Пономаренка. Проте м'яч нападника було скасовано після втручання VAR.

Судді зафіксували грубу гру з боку гравця Динамо та напад на воротаря. Проте консультант з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі дав оцінку цього епізоду та визнав помилку бригади арбітрів на чолі із Дмитром Панчишиним.

Після сейву воротаря м’яч відскочив у бік нападника Динамо, який першим встиг до нього. Голкіпер із невеликою затримкою також вступив у боротьбу, але форвард торкнувся м’яча раніше, ніж той зафіксував його в руках. У цьому епізоді немає фолу, тому арбітр дозволив продовжити гру, після чого було забито гол. VAR не мав чітких доказів того, що воротар встановив контроль над м’ячем. Рішення арбітра в полі слід було б залишити без змін,

– заявив Ріццолі.

Зазначимо, що скасування цього голу завадило Динамо уникнути поразки. Кияни поступились з рахунком 0:1 та перервали свою семиматчеву переможну серію в УПЛ.

Відзначимо, що на початку березня Динамо також фігурувало у суддівському скандалі. Тоді в матчі проти Полісся кілька помилок від рефері були на користь киян. Після цього житомиряни у себе в інстаграм оголосили про нову роль Усика в клубі.

