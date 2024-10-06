Він відбудеться у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00, повідомляє 24 Канал.

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Чи зможуть кияни повернути собі лідерство в УПЛ

У нинішньому сезоні господарі поки не знали гіркоти поразок в УПЛ. Вони провели сім матчів, у яких здобули шість перемог та одного разу було зафіксовано нічию.

Криворізький колектив зіграв таку ж кількість поєдинків і має у своєму активі одинадцять залікових балів. Підопічні Юрія Вернидуба наразі відстають від топ-3 на шість очок.

Це буде 52-га очна зустріч між суперниками. Тотальну перевагу мають кияни, які здобули 39 перемог при лише двох поразках, ще десять разів команди грали внічию.

Динамо – Кривбас: онлайн-трансляція матчу

До слова. Перед початком поєдинку кияни відстають на одне очко від першого місця в турнірній таблиці. Перемога гарантовано поверне їм лідерство в чемпіонаті.

Зазначимо, що на наступному тижні не буде матчів Української Прем'єр-ліги через паузу на поєдинки збірних. Гру десятого туру Динамо проведе 19 жовтня проти Оболоні, а Кривбас 20 жовтня протистоятиме Зорі.