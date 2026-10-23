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Sport News 24 Футбол Динамо перемогло Кудрівку: розклад, результати і відео голів усіх матчів 10 туру УПЛ
23 жовтня, 16:17
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Динамо перемогло Кудрівку: розклад, результати і відео голів усіх матчів 10 туру УПЛ

Михайло Гема

У п'ятницю, 23 жовтня, стартує 10 тур української Прем'єр-ліги з футболу. Головним протистоянням у межах цього туру стане зустріч донецького Шахтаря і луганської Зорі.

Усі результати та відео голів 10 туру чемпіонату України сезону 2026/2027 – дивіться на сайті 24 Каналу.

Розклад і результати матчів 10 туру УПЛ

  • 23 жовтня

13.00. Верес – Колос (матч призупинено)

13.00. Динамо – Кудрівка 3:1

Динамо – Кудрівка: відеоогляд матчу

13.00. Полісся – Оболонь 3:0

Полісся – Оболонь: відеоогляд матчу

  • 24 жовтня

13:00. Епіцентр – Харків

13.00. Лівий Берег – ЛНЗ Черкаси

18:00. Шахтар – Зоря

  • 25 жовтня

13.00. Буковина – Кривбас

13.00. Чорноморець – Карпати

Турнірна таблиця УПЛ 2026/2027

МІСЦЕ

КОМАНДА

ІГРИ

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1.

Шахтар

9

8

0

1

20-5

24

2.

Полісся

9

7

1

1

20-8

22

3.

Харків

8

6

0

2

16-6

18

4.

Динамо

8

5

1

2

11-8

16

4.

Карпати

9

4

3

2

17-8

15

6.

ЛНЗ

9

4

2

3

10-9

14

7.

Зоря

9

4

2

3

12-13

14

8.

Епіцентр

9

2

3

4

9-12

9

9.

Верес

9

2

3

4

6-11

9

10.

Колос

8

2

2

4

10-13

8

11.

Буковина

9

1

5

3

7-12

8

12.

Лівий Берег

7

1

4

2

5-6

7

13.

Оболонь

8

1

4

3

4-12

7

14.

Чорноморець

8

1

2

5

5-11

5

15.

Кудрівка

9

1

2

6

10-21

5

16.

Кривбас

7

1

2

4

7-13

5

               

 

 

 

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24 Канал
Динамо Київ
23.10.26, 13:00
Фора господарів (-2)
2.1
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