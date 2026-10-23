Динамо перемогло Кудрівку: розклад, результати і відео голів усіх матчів 10 туру УПЛ

У п'ятницю, 23 жовтня, стартує 10 тур української Прем'єр-ліги з футболу. Головним протистоянням у межах цього туру стане зустріч донецького Шахтаря і луганської Зорі.

Усі результати та відео голів 10 туру чемпіонату України сезону 2026/2027 – дивіться на сайті 24 Каналу. Розклад і результати матчів 10 туру УПЛ 23 жовтня 13.00. Верес – Колос (матч призупинено) 13.00. Динамо – Кудрівка 3:1 Динамо – Кудрівка: відеоогляд матчу 13.00. Полісся – Оболонь 3:0 Полісся – Оболонь: відеоогляд матчу 24 жовтня 13:00. Епіцентр – Харків 13.00. Лівий Берег – ЛНЗ Черкаси 18:00. Шахтар – Зоря 25 жовтня 13.00. Буковина – Кривбас 13.00. Чорноморець – Карпати Турнірна таблиця УПЛ 2026/2027 МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Шахтар 9 8 0 1 20-5 24 2. Полісся 9 7 1 1 20-8 22 3. Харків 8 6 0 2 16-6 18 4. Динамо 8 5 1 2 11-8 16 4. Карпати 9 4 3 2 17-8 15 6. ЛНЗ 9 4 2 3 10-9 14 7. Зоря 9 4 2 3 12-13 14 8. Епіцентр 9 2 3 4 9-12 9 9. Верес 9 2 3 4 6-11 9 10. Колос 8 2 2 4 10-13 8 11. Буковина 9 1 5 3 7-12 8 12. Лівий Берег 7 1 4 2 5-6 7 13. Оболонь 8 1 4 3 4-12 7 14. Чорноморець 8 1 2 5 5-11 5 15. Кудрівка 9 1 2 6 10-21 5 16. Кривбас 7 1 2 4 7-13 5 #РЕКЛАМА 24 Канал Динамо Київ Фора господарів (-2) 2.1 Зробити ставку Кудрівка ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023