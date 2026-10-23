Динамо перемогло Кудрівку: розклад, результати і відео голів усіх матчів 10 туру УПЛ
У п'ятницю, 23 жовтня, стартує 10 тур української Прем'єр-ліги з футболу. Головним протистоянням у межах цього туру стане зустріч донецького Шахтаря і луганської Зорі.
Усі результати та відео голів 10 туру чемпіонату України сезону 2026/2027 – дивіться на сайті 24 Каналу.
Розклад і результати матчів 10 туру УПЛ
- 23 жовтня
13.00. Верес – Колос (матч призупинено)
13.00. Динамо – Кудрівка 3:1
Динамо – Кудрівка: відеоогляд матчу
13.00. Полісся – Оболонь 3:0
Полісся – Оболонь: відеоогляд матчу
- 24 жовтня
13:00. Епіцентр – Харків
13.00. Лівий Берег – ЛНЗ Черкаси
18:00. Шахтар – Зоря
- 25 жовтня
13.00. Буковина – Кривбас
13.00. Чорноморець – Карпати
Турнірна таблиця УПЛ 2026/2027
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
ІГРИ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1.
|
Шахтар
|
9
|
8
|
0
|
1
|
20-5
|
24
|
2.
|
Полісся
|
9
|
7
|
1
|
1
|
20-8
|
22
|
3.
|
Харків
|
8
|
6
|
0
|
2
|
16-6
|
18
|
4.
|
Динамо
|
8
|
5
|
1
|
2
|
11-8
|
16
|
4.
|
Карпати
|
9
|
4
|
3
|
2
|
17-8
|
15
|
6.
|
ЛНЗ
|
9
|
4
|
2
|
3
|
10-9
|
14
|
7.
|
Зоря
|
9
|
4
|
2
|
3
|
12-13
|
14
|
8.
|
Епіцентр
|
9
|
2
|
3
|
4
|
9-12
|
9
|
9.
|
Верес
|
9
|
2
|
3
|
4
|
6-11
|
9
|
10.
|
Колос
|
8
|
2
|
2
|
4
|
10-13
|
8
|
11.
|
Буковина
|
9
|
1
|
5
|
3
|
7-12
|
8
|
12.
|
Лівий Берег
|
7
|
1
|
4
|
2
|
5-6
|
7
|
13.
|
Оболонь
|
8
|
1
|
4
|
3
|
4-12
|
7
|
14.
|
Чорноморець
|
8
|
1
|
2
|
5
|
5-11
|
5
|
15.
|
Кудрівка
|
9
|
1
|
2
|
6
|
10-21
|
5
|
16.
|
Кривбас
|
7
|
1
|
2
|
4
|
7-13
|
5