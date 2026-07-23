Динамо добре почало, але поступилось клубу ПАОК: результат матчу кваліфікації Ліги Європи

У середу, 23 липня, київське Динамо розпочало протистояння з представником грецького чемпіонату у рамках Ліги Європи. Перший матч виграв ПАОК.

Підопічні Ігоря Костюка приїхали до польського міста Люблін, щоб зіграти перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Про результат цього поєдинку розповідає 24 Канал.

Динамо – ПАОК: як зіграли

Уже на третій хвилині динамівці розіграли комбінацію на лівому фланзі атаки. Все завершилось прострілом у центр від Владислава Дубінчака на Володимира Бражка – 1:0.

Протягом певного періоду часу кияни володіли ініціативою. Було так навіть після того, як на 13 хвилині у прийомі м'яча помилився Крістіан Біловар, що допомогло клубу ПАОК зрівняти рахунок – 1:1.

Динамо – ПАОК – 2:3

Голи: Бражко, 3, Лонвейк 77 – Константеліас, 13, Зафейріс, 38, Сантамарія, 51

Ще до перерви футболісти грецької команди зуміли нав'язати представникам УПЛ нав'язати власну гру. На 38 хвилині Володимир Бражко неакуратні відіграв біля власного карного майданчика, чим вивів півзахисника Хрістоса Зафейріса віч-на-віч з Нещеретом – 1:2.

Після перерви майже одразу француз Баптіст Сантамарія дальнім ударом збільшив розрив у рахунку. На 77– хвилині рахунок скоротив Джастін Лонвейк – 2:3

До кінця матчу кияни мали кілька дуже хороших підходів до воріт суперника, але відзначитись не зуміли. Два прекрасні моменти не реалізував Матвій Пономаренко.

Динамо: що далі у Європі

Матч-відповідь відбудеться 30 липня у Салоніках. Старт поєдинку заплановано на 20.45 за київським часом.

Нагадаємо, що київський клуб попросив своїх уболівальників не приходити на цей матч. Причина криється у ризику провокацій і конфліктів до матчу, під час нього та після фінального свистка. "Біло-сині" просять із розумінням поставитися до рішення, ухваленого з безпекових міркувань.