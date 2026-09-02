Для Динамо знайшли нового воротаря замість Суркіса – клуб Першої ліги готовий до пропозиції

Провальний виступ В'ячеслава Суркіса у матчі УПЛ з Буковиною змусив експертів говорити про воротарську кризу у Динамо. На ситуацію відреагував клуб, який минулого сезону створив одну з найбільших сенсацій сезону.

Фіналіст Кубка України ФК Чернігів відомий своїми жартами щодо того, щоб переманити в Динамо Андрія Ярмоленка. Тепер у соцмережах команди пішли далі й пропонують киянам підсилити голкіперську позицію іншим вихованцем чернігівського футболу, пише 24 Канал.

Кого ФК Чернігів запропонував Динамо

Команда, яка у матчі за Кубок України гідно поступилася динамівцям із рахунком 1:3, натякнула на готовність перейти у Динамо свого голкіпера, одного з героїв минулого сезону Максима Татаренка.

"Максиме, не відходь далеко. Раптом подзвонять", – пожартували чернігівці у телеграмі.

Татаренку 27 років, він має спільну рису з лідером Динамо Андрієм Ярмоленком – так само є вихованцем футбольної школи "Юність". На професійному рівні пройшов систему кропивницької Зірки й чернігівської Десни, але регулярно почав грати саме в ФК Чернігів.

Чи є в Динамо проблема воротаря

Один з найкращих голкіперів в історії українського футболу Олександр Шовковський вважає, що будь-яка помилка здатна зробити В'ячеслава Суркіса тільки сильнішим, а хейтери одного дня можуть перетворитися на шанувальників після вдалого матчу.

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо закликав бути стриманими у критиці Суркіса та дати можливість молодому воротарю вийти на належний рівень.