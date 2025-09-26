Оскільки, Динамо завершило виступи в Лізі Європи, поступившись Маккабі Тель-Авів. 24 канал розповідає про подібні випадки в історії футболу, коли команду повертали у турнір через дискваліфікацію іншої.

Як Бешикташ отримав бан у Лізі Європи?

В Туреччині у 2011 році спалахнув гучний скандал, що стосується договірних матчів у Кубку країни. Бешикташ став головним фігурантом справи – клуб звинуватили у маніпуляції у фінальному матчі турніру проти Істанбул Башакшехіра.

За інформацією BBC, у 2013 році за результатами розслідування Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Бешикташ. Турецький клуб відсторонили від участі у Лізі Європи на один сезон за порушення правил чесної гри.

Згідно з регламентом відбулася заміна команди. Норвезький Тромсе, який програв Бешикташу у кваліфікації Ліги Європи зайняв місце турецького клубу у розіграші турніру.

Бешикташ подав апеляцію у до Спортивного арбітражного суду щодо рішення УЄФА стосовно дискваліфікації. Проте CAS 30 серпня 2013 року відхилив її, підтвердивши рішення організації.

Як Фенербахче повторив шлях Бешикташа?

У тому ж 2011 році в Туреччині стався ще один скандал з договірними матчами, але цього разу за участі Фенербахче. "Жовті канарки" були звинувачені у маніпуляціях задля забезпечення чемпіонства у місцевій Суперлізі.

За інформацією The Guardian, Фенербахче згідно з рішенням Дисциплінарного комітету УЄФА було відсторонено від участі у єврокубках терміном на два роки (один рік умовно).

Тоді "жовті канарки" програли Арсеналу у плей-оф Ліги чемпіонів та за регламентом мали перейти у групову стадію Ліги Європи. Проте за регламентом місце турецького клубу зайняла румунська Стяуа.

Фенербахче подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду. Однак, "жовті канарки", як і Бешикташ, не отримали позитивного рішення від CAS, який лише підтвердив ухвалу УЄФА.

Як Крістал Пелес втратив місце у Лізі Європи?

17 травня 2025 року Крістал Пелес сенсаційно переміг Манчестер Сіті у фіналу Кубка Англії. Клуб не тільки здобув перший трофей в історії, а також кваліфікувався у Лігу Європи на сезон 2025/2026.

Проте в "орлів" виникла проблема, оскільки Джон Текстор володіє 44 відсотками акцій англійського клубу та 77 відсотками Ліона, який теж кваліфікувався у Лігу Європи.

Як повідомляє ESPN, за правилами УЄФА заборонено клубам зі спільним власником брати участь в одному єврокубковому турнірі. Оскільки, можуть виникнути маніпуляції та конфлікт інтересів.

До слова. Джон Текстор у липні 2025 року передав свої права на Крістал Пелес американському бізнесмену Вуді Джонсону. Проте рішення УЄФА не змінилося, оскільки це сталося після офіційного дедлайну.

У результаті Крістал Пелес перевели у Лігу конференцій. Тоді як місце "орлів" у Лізі Європи зайняв інший англійський клуб Ноттінгем Форест, що за підсумками сезону 2024/2025 посів сьому сходинку в Англійській Прем'єр-лізі.

Як Динамо через шуби вилетіло з Ліги чемпіонів?

В українському футболі відбувся подібний випадок з відстороненням команди з Ліги чемпіонів у 1995 році. Тоді у халепу вляпалося київське Динамо через спробу задобрити головного арбітра матчу.

13 вересня у Києві відбувся матч Динамо – Панатінаїкос. Напередодні гри команда арбітрів з Іспанії прилетіла до столиці України, тоді ж й відбувся "шубний скандал" через який Динамо отримало бан у Лізі чемпіонів.

"Біло-сині" перемогли з рахунком 1:0. Проте після матчу головний арбітр Антоні Ньєто у рапорті УЄФА написав, що нібито його намагалися підкупити представники киян, придбавши йому хутряні вироби вартістю у 30 тисяч доларів.

У результаті Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Динамо, відсторонивши "біло-синіх" від участі у турнірі. Тоді Ольборг з Данії, який вилетів від киян у кваліфікації, замінив столичний клуб.

Окрім того, Динамо дискваліфікували від участі у турнірах УЄФА на два роки. Киян врятував президент України Леонід Кравчук, який звернувся до Леннарта Йоганссона з проханням не карати команду через помилки декількох осіб.

У результаті "біло-сині" отримали змогу зіграти у єврокубках в наступному сезоні. Також було знято довічний бан від футболу для фігурантів справи Ігоря Суркіса та Василя Бабійчука.