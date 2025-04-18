Підопічні Олександра Шовковського та Сергія Шищенка визначатимуть сильнішого у столиці на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00, повідомляє 24 Канал.

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Важливий поєдинок для обох команд

Обидва колективи за шість турів до фінішу УПЛ-2024/2025 мають турнірні завдання, які наразі їм вдається успішно виконувати. "Біло-сині" ведуть боротьбу за чемпіонство, а "пивовари" – за збереження прописки.

Динамо очолює турнірну таблицю та є головним фаворитом на здобуття "золота". Команда Олександра Шовковського в нинішньому сезоні в чемпіонаті досі не знала гіркоти поразок.

Оболонь же значно покращила свої справи після двох останніх поєдинків. Вона з мінімальним рахунком 1:0 переграла прямих конкурентів (Інгулець і Чорноморець), завдяки чому піднялася на 12-ту сходинку.

До слова. Це буде п'ята офіційна очна зустріч між суперниками за останні два сезони. Тричі сильнішими в УПЛ виявлялися динамівці, а в Кубку України-2023/2024 перемогу здобули "пивовари".

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Динамо – Оболонь

Зазначимо, що в наступному турі Динамо гратиме проти Шахтаря, а Оболонь протистоятиме Карпатам. Матчі відбудуться 27 та 26 квітня відповідно.