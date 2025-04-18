Подопечные Александра Шовковского и Сергея Шищенка будут определять сильнейшего в столице на стадионе имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 18:00, сообщает 24 Канал.

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Важный поединок для обеих команд

Оба коллектива за шесть туров до финиша УПЛ-2024/2025 имеют турнирные задачи, которые пока им удается успешно выполнять. "Бело-синие" ведут борьбу за чемпионство, а "пивовары" – за сохранение прописки.

Динамо возглавляет турнирную таблицу и является главным фаворитом на завоевание "золота". Команда Александра Шовковского в нынешнем сезоне в чемпионате до сих пор не знала горечи поражений.

Оболонь же значительно улучшила свои дела после двух последних поединков. Она с минимальным счетом 1:0 переиграла прямых конкурентов (Ингулец и Черноморец), благодаря чему поднялась на 12-ю строчку.

К слову. Это будет пятая официальная очная встреча между соперниками за последние два сезона. Трижды сильнее в УПЛ оказывались динамовцы, а в Кубке Украины-2023/2024 победу одержали "пивовары".

Смотрите онлайн-трансляцию матча Динамо – Оболонь

Отметим, что в следующем туре Динамо сыграет против Шахтера, а Оболонь будет противостоять Карпатам. Матчи состоятся 27 и 26 апреля соответственно.