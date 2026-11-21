Adv

22 листопада на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського зійдуться команди з різними турнірними амбіціями. Для господарів це можливість наблизитися до лідерів УПЛ, тоді як гостям потрібні очки, аби вибратися з небезпечної зони таблиці, передає 24 Канал.

популярні відео

Динамо хоче продовжити боротьбу за лідерство

Динамо підходить до протистояння на третьому місці чемпіонату. Після 11 зіграних матчів у команди 23 очки. У попередньому турі кияни розписали нульову нічию із Шахтарем, а перед цим здолали Кривбас із рахунком 2:0.

Попри непростий період і кадрові питання, Динамо вважається очевидним фаворитом зустрічі. Водночас Мацей Кендзьорек не зможе розраховувати на Андрія Ярмоленка, який продовжує відбувати дискваліфікацію. Натомість Віталій Буяльський уже повернувся до тренувань у загальній групі.

Реклама 21+ / Реклама 21+ /

Оболонь уже залишала Динамо без перемоги

Оболонь має лише вісім очок після 11 матчів і перебуває в нижній частині турнірної таблиці. У попередньому турі підопічні Олександра Антоненка зіграли внічию з Лівим Берегом (1:1), а перед цим поступилися Шахтарю (0:2).

Однак списувати гостей із рахунків не варто. У 2023 році Оболонь сенсаційно вибила Динамо Мірчі Луческу з Кубка України на стадії 1/8 фіналу. А минулого сезону пивовари врятувалися від поразки в чемпіонаті, забивши рятівний гол у компенсований час і вирвавши нічию 2:2.

Тож попри різницю в класі, для господарів цей матч не обіцяє легкої прогулянки. Оболонь прагнутиме зачепитися за очки, а Динамо не має права на втрату балів у боротьбі за верхні позиції.

Матч 13-го туру УПЛ Динамо – Оболонь відбудеться в неділю, 22 листопада. Стартовий свисток пролунає о 13:00.