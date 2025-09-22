Укр Рус
22 вересня, 15:11
2

Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу 6-го туру УПЛ

Єгор Торяник
Основні тези
  • Матч Динамо – Олександрія відбудеться 22 вересня на стадіоні ім. Валерія Лобановського в Києві о 15:30.
  • Перегляд матчу доступний на офіційному ютуб-каналі Динамо.

У понеділок, 22 вересня, завершується 6-й тур УПЛ 2025/2026. В одному з матчів чемпіонату України Динамо зустрінеться з Олександрією.

Матч Динамо – Олександрія відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Початок поєдинку 6-го туру УПЛ о 15:30, повідомляє 24 канал.

Які стартові склади Динамо та Олександрії?

Олександр Шовковський та Кирило Нестеренко визначилися зі складами своїх команд на матч Динамо – Олександрія в рамках 6-го туру Української Прем'єр-ліги 2025/2026. 

У склад Динамо потрапили: воротар –  Валентин Моргун, захисники – Владислав Дубінчак, Тарас Михавко, Крістіан Біловар, Олександр Караваєв, півзахисники – Володимир Бражко, Огундана Шола, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, нападник – Едуардо Герреро.

Олександрію представлятимуть такі гравці: воротар – Віктор Долгий, захисники – Даніл Скорко, Феррейра Кампос, Жоселен Беіратче, Микола Огарков, півзахисники – Фернандо Енріке, Артем Козак, Денис Шостак, Сергій Булеца, Теді Цара, нападник – Андрій Кулаков.

Де дивитися матч Динамо – Олександрія?

Переглянути матч між Динамо та Олександрією в рамках 6-го туру УПЛ 2025/2026 можна на офіційному ютуб-каналі Динамо.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Олександрія: 

Як Динамо та Олександрія виступають в УПЛ?

  • Динамо посідає друге місце після п'яти зіграних турів – 4 перемоги та 1 нічия. У разі звитяги над Олександрією "біло-сині" повернуть першу сходинку, обійшовши Колос на 2 пункти.

  • Олександрія недвало стартувала у новому сезоні УПЛ та знаходиться на 15 позиції – 1 перемога та 4 поразки.

  • У минулому матчі Динамо зіграло внічию з Оболонню у столичному дербі, а Олександрія вдома розгромила ЛНЗ – 4:1.