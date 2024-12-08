Цими вихідними в чемпіонаті України 2024-2025 з футболу пройдуть матчі 16 туру УПЛ. Центральна зустріч пройде в столиці, де київське Динамо протистоятиме Олександрії, повідомляє 24 Канал. Початок – 8 грудня о 18:00 за київським часом.

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Знову бій лідерів

Команди вже грали між собою посеред тижня на полі "аграріїв". Динамо та Олександрія обрали обережний стиль. що вилилось у нульову нічию на стадіоні "Ніка".

Таким чином, обидві команди завершили перше коло УПЛ без поразок. Особливо не очікувались таких результатів від Олександрії, яка минулого сезону лише в кінці врятувалась від вильоту.

Нині ж кияни та "аграрії" мають порівну очок та ділять 1-2 місця між собою. Шахтар же розташувався у чотирьох балах позаду. Тож ціна звітного матчу залишається високою, його переможець суттєво підвищить свої шанси у чемпіонській гонці.

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Тим не менше, явним фаворитом у парі є саме Динамо. Домашня перемога киян оцінюється в 1,56, тоді як успіх підопічних Ротаня – у 6,50. На нічию виставлений коефіцієнт 4,10.

Минулого разу очікування нерезультативного матчу виправдалось. У звітній зустрічі також не має бути багато голів. Експерти оцінюють "тотал більше 2,5" у 2,12, тоді як ТМ2,5 – в 1,77. Головними претендентами на забитий м'яч є наступні футболісти: