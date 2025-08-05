Київське Динамо вперше не змогло здобути перемогу в Лізі чемпіонів 2025-2026. Команда Шовковського провела рівний матч проти Пафоса, але все вирішила контратака гостей під завісу гри.

Київське Динамо відіграло вже третій матч в Лізі чемпіонів 2025-2026. У другому кваліфікаційному раунді "біло-сині" пройшли Хамрун Спартанс та вийшли на Пафос, повідомляє 24 Канал.

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Яким було Динамо?

Саме представник Кіпру був передостанньою перепоною Динамо на шляху до основної стадії ЛЧ. В разі перемоги над Пафосом кияни битимуться за путівку в етап ліги із Лехом або Црвеною Звездою.

До матчів проти кіпріотів Динамо підійшло майже в оптимальному складі. Не могли допомогти киянам Торрес та Рубчинський, які не є гравцями основи.

Натомість після травми повернувся Буяльський, але почав гру з лави запасних. Також не потрапив в основу Кабаєв, чиє місце на фланзі було віддано Шапаренку.

Динамо – Пафос 0:1

Гол: Андерсон Сілва, 84.

Динамо вважалось фаворитом у домашньому матчі, хоча цей статус доволі умовний. Через війну в Україні кияни вимушені приймати суперників по єврокубках у Польщі, а саме – у Любліні.

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Втім Пафос не поступався киянам, а періодично навіть переважав українців. Команди мали приблизно рівну кількість моментів, але гості хоча б влучали у площину воріт.

На щастя, Нещерет був на місці та не підводив. Динамо ж хвилями забирало ініціативу, але перший удар у площину змогло завдати аж на 72-й хвилині.

Це був удар Бражка з дальньої відстані з-за меж карного майданчика. Загалом Володимир був одним з найбільш активних гравців киян та не раз стріляв у бік воріт Пафоса.

Фатальна контратака

В середині другого тайму Динамо могло виходити вперед, адже суддя призначив пенальті за фол на Ванаті. Проте пізніше арбітр скасував це рішення після перегляду VAR.

Під кінець матчу ініціатива була за киянами. На жаль, це зіграло із командою Шовковського злий жарт. Пафосу вдалось реалізувати контратаку, в ході якої Андерсон Сілва пошив у дурні Дубінчака та пробив повз Нещерета.

У Динамо був ще час відігратися, проте створити реальну небезпеку біля воріт Мікаїла не вийшло. Кияни вперше програють у цій Лізі чемпіонів та спробують створити камбек за тиждень на Кіпрі.