У вівторок, 5 серпня, відбулися матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. В одному з них київське Динамо на умовно домашньому полі в Любліні приймало кіпрський Пафос.

Підопічні Олександра Шовковського зазнали мінімальної поразки з рахунком 0:1. Цей результат прокоментував Мирон Маркевич, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

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Що сказав Маркевич про протистояння Динамо – Пафос?

Досвідчений український тренер поділився думкою про перспективи Динамо в головному єврокубковому турнірі. Він вважає, що для "біло-синіх" ще нічого не втрачено, але їм треба докласти максимум зусиль у матчі-відповіді.

"Для Динамо» ще не все втрачено, дійсно, вчорашня поразка в Любліні завдала нищівного удару по їхньому іміджу, проте через тиждень можна виправити становище.

Тільки для цього треба грати на максимальних обертах, продемонструвати характер, довести свою перевагу в індивідуальній майстерності, командних діях. Одне слово, стрибнути вище голови", – сказав Маркевич.

Довідка. Матч-відповідь відбудеться 12 серпня у Пафосі. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що раніше поразку своєї команди прокоментував Олександр Шовковський. Він пояснив, чому "біло-сині" не змогли досягнути позитивного результату.