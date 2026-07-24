Фани ПАОКа вдалися до ганебної провокації з прапором РФ: тренер Динамо відреагував

Київське Динамо поступилось у першому матчі 2-го кваліфай-раунду Ліги Європи грецькому ПАОКу 2:3. Матч не минув без скандалу, який свідомо організували вболівальники клубу з проросійським президентом.

Невеличкий гостьовий сектора ПАОКа під час гри вивісив прапор країни-агресора. На ганебний вчинок відреагували вболівальники Динамо, футболісти і головний тренер Ігор Костюк, пише 24 Канал.

Що сталося на матчі Динамо – ПАОК

Спроба вболівальників гостей вивести українців з рівноваги очікувалась – клубом володіє грецько-російський олігарх Іван Саввіді, проти якого запроваджено санкції через допомогу агресору.

Ще до фінального свистка активні фани Динамо почали зміщуватися в бік фанів ПАОКа, щоб сказати їм пару "ніжних" слів про їхню поведінку. А після завершення гри туди ж вирушили і футболісти Динамо, очевидно обурені провокацією греків.

Що сказав про поведінку ПАОКа Ігор Костюк

Тему ганебного вчинку вболівальників порушив на післяматчевій пресконференції наставник Динамо Ігор Костюк.

Тренер заявив, що це була навмисно зухвала дія, спрямована на виведення з рівноваги гравців.

Свідома провокація з боку людей, які не розуміють, що в нашій країні триває війна, яка приносить величезні страждання: руйнуються домівки, гинуть наші люди, жінки, діти та мирні жителі,

– обурився Костюк.

Коуч скористався нагодою, щоб подякувати Збройним Силам України за захист і можливість представляти Україну на міжнарожній арені.

Як завершився матч Динамо – ПАОК

Киянам вдалося добре розпочати гру, вже на 4-ій хвилині вийшовши вперед зусиллями Бражка. Але на перерву команди йшли вже за переваги ПАОКа, яка тільки зміцнилась на 51-ій хвилині. Добре, що останнє слово було за Динамо: Лонвейк на 78-ій з передачі Андрія Ярмоленка зробив рахунок прийнятним перед матчем-відповіддю.

У Салоніках через тиждень українці залишаться без підтримки трибун, адже клуб попросив вболівальників не купувати квитки на матч, щоб уникнути нових провокацій та сутичок.