Небольшой сектор гостей ПАОКа во время матча вывесил флаг страны-агрессора. На этот позорный поступок отреагировали болельщики "Динамо", футболисты и главный тренер Игорь Костюк, пишет 24 Канал.

Что произошло на матче "Динамо" – ПАОК

Попытка болельщиков гостей вывести украинцев из равновесия ожидалась – клубом владеет греко-российский олигарх Иван Саввиди, против которого введены санкции за помощь агрессору.

Еще до финального свистка активные фанаты "Динамо" начали смещаться в сторону болельщиков ПАОКа, чтобы сказать им пару "нежных" слов об их поведении. А после завершения игры туда же направились и футболисты "Динамо", очевидно возмущенные провокацией греков.

Что сказал о поведении ПАОКа Игорь Костюк

Тему позорного поступка болельщиков поднял на послематчевой пресс-конференции наставник "Динамо" Игорь Костюк.

Тренер заявил, что это было преднамеренное вызывающее действие, направленное на выведение игроков из равновесия.

Сознательная провокация со стороны людей, которые не понимают, что в нашей стране идет война, приносящая огромные страдания: разрушаются дома, гибнут наши люди, женщины, дети и мирные жители,

– возмутился Костюк.

Тренер воспользовался случаем, чтобы поблагодарить Вооруженные Силы Украины за защиту и возможность представлять Украину на международной арене.

Как завершился матч "Динамо" – ПАОК

Киевлянам удалось хорошо начать игру, уже на 4-й минуте выйдя вперед благодаря голу Бражка. Но на перерыв команды уходили уже при преимуществе ПАОКа, которое только укрепилось на 51-й минуте. Хорошо, что последнее слово осталось за "Динамо": Лонвейк на 78-й минуте после передачи Андрея Ярмоленко сделал счет приемлемым перед ответным матчем.

В Салониках через неделю украинцы останутся без поддержки трибун, ведь клуб попросил болельщиков не покупать билеты на матч, чтобы избежать новых провокаций и столкновений.