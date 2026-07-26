Найкращі шанси зберегти єврокубковий сезон має Динамо. Навіть у разі поразки від ПАОКа кияни не завершать виступи в Європі, а продовжать боротьбу в Лізі конференцій, повідомляє 24 Канал. Натомість для Полісся та ЛНЗ права на помилку вже немає, невдалий результат означатиме виліт із єврокубків.

Динамо

Кияни розпочали виступ у кваліфікації Ліги Європи після проходу Університаті Клуж (2:4 по пенальті). У першому матчі другого раунду команда поступилася ПАОКу з рахунком 2:3.

Матч-відповідь відбудеться 30 липня о 20:45.

Якщо Динамо здолає грецький клуб за сумою двох матчів, у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зіграє з переможцем пари Андерлехт (Бельгія) – Хаммарбю (Швеція). У разі невдачі кияни перейдуть до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, де зустрінуться з командою, яка програє у протистоянні Карабах (Азербайджан) – ЦСКА Софія (Болгарія).

Полісся

Житомирський клуб зіграв у результативну нічию з Копенгагеном 3:3. Голами за команду Руслана Ротаня відзначилися Ігор Краснопір, Олег Федор та Олександр Філіппов.

Матч-відповідь пройде 29 липня о 20:00.

У разі перемоги за сумою двох матчів Полісся вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де зустрінеться з переможцем пари Дебрецен (Угорщина) – Пюнік (Вірменія). Поразка означатиме завершення єврокубкового сезону.

ЛНЗ

ЛНЗ, який цього сезону дебютував у єврокубках, у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій втримав нульову нічию з Гентом (0:0).

Матч-відповідь розпочнеться 30 липня о 21:30.

Якщо команда Віталія Пономарьова зуміє пройти бельгійців, у наступному раунді зустрінеться з переможцем пари Гетеборг (Швеція) – Левадія (Естонія). У разі поразки ЛНЗ завершить виступи в єврокубках.

Як зіграли потенційні суперники українських клубів

Карабах – ЦСКА Софія 0:0

Андерлехт – Хаммарбю 1:1

Дебрецен – Пюнік 1:0

Гетеборг – Левадія 1:2