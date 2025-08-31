В останній день літа відбувся центральний матч 4-го туру чемпіонату Української Прем'єр-ліги. У Києві зустрічалися Динамо та житомирське Полісся.

Обидві команди грали після єврокубкових матчів, а тому були в рівних умовах. Зрештою клас чемпіонів України виявився вищим, пише 24 Канал.

Як завершився матч Динамо – Полісся?

Старт зустрічі на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського був за гостями. Вже на 7-й хвилині Йосефі відкрив рахунок у матчі.

Такий початок не знітив команду Олександра Шовковського. Ключовою стала помилка голкіпера "вовків" Кудрика на 19-й хвилині, якою скористався Герреро. Панамець став основним форвардом за відсутності Ваната.

До кінця першого тайму м'яч ще двічі побував у воротах Полісся. Спочатку Буяльський реалізував пенальті за фол проти Волошина, а на 44-й хвилині капітан "біло-синіх" оформив дубль.

На початку другого тайму Волошин, який отримав дебютний виклик у збірну України, поставив крапку в матчі, остаточно знявши питання про переможця. До речі, це другий гол вінгера у чемпіонаті.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Динамо з рахунком 4:1.

Динамо – Полісся 4:1

Голи: Герреро, 19, Буяльський, 32 (з пен.), 44, Волошин, 50 – Йосефі, 7

Відеоогляд матчу Динамо – Полісся

Яке турнірне положення Динамо і Полісся?

У турнірній таблиці УПЛ "біло-сині" йдуть на першому місці. Динамівці мають стовідсотковий результат – чотири перемоги у чотирьох матчах.

Полісся зазнало третьої поспіль поразки у чемпіонаті та шостої загалом, включаючи матчі єврокубків. У таблиці УПЛ "вовки" займають 10-те місце з трьома очками в активі.

