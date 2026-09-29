Динамо звернулося до Шевченка – заява

Легендарний футболіст Андрій Шевченко святкує 50-річний ювілей. У Динамо звернулись до свого іменитого вихованця.

Майбутній володар "Золотого м’яча" зробив перші футбольні кроки саме у столичному клубі. Не оминула цей факт і пресслужба Динамо, яка привітала Шевченка з днем народження.

Що Шевченку сказали у Динамо

У клубі зазначили, що перші великі успіхи прийшли до найкращого бомбардира в історії збірної України саме під час виступів за "біло-синіх".

Саме у Києві розпочався великий футбольний шлях Андрія Миколайовича. У біло-синій футболці він підкорював європейські стадіони, забивав незабутні голи та став одним із символів цілої епохи Динамо,

– йдеться у повідомленні.

Пресслужба клубу також відзначила актуальну роботу 50-річного ювіляра у ролі керівника українського футболу.

"Сьогодні Андрій Шевченко стоїть на чолі Української асоціації футболу, дбаючи про майбутнє та розвиток. ФК Динамо Київ вітає Андрія Миколайовича з ювілеєм! Бажаємо міцного здоров’я, родинного тепла, сил, натхнення та нових здобутків на благо українського футболу. Многая літа!", – додали у Динамо.

Зазначимо, що президент УАФ є вихованцем столичного клубу. У складі першої команди Динамо, де нападник розпочинав та завершував кар’єру, Андрій Шевченко провів 249 офіційних матчів: 124 голи та 41 асист.

Що відомо про Андрія Шевченка

Нещодавно 24 Канал розповідав про молоді роки та шлях до успіху у спорті видатного українського футболіста.

Відомо, як майбутній легендарний нападник виглядав у дитинстві.

Сам Андрій Шевченко зазначав, кого вважає найкращими своїми партнерами на футбольному полі.