Динамо підписало велику угоду: Ярмоленко отримав нову роль

У вівторок, 12 травня, у пресконференцзалі стадіону Динамо імені Валерія Лобановського відбулося офіційне підписання Меморандуму про співпрацю. Сторонами угоди стали Динамо та Третій армійський корпус.

Партнерство укладене терміном на три роки. Воно проходитиме під гаслом "Ви вболіваєте за нас. Ми вболіваємо за вас", повідомляє пресслужба столичного клубу.

Яка мета співпраці Динамо з Третім армійським корпусом?

Головною метою стратегічного партнерства є системна допомога захисникам України. Сторони домовилися про роботу в таких сферах:

Реабілітація військових.

Підтримка родин захисників.

Допомога дітям, які постраждали від війни.

Благодійні акції для Сил оборони України.

Спільні медійні кампанії та випуск спільної атрибутики.

Окремим пунктом є інтеграція бійців у футбольне життя. Військові та ветерани отримали право безоплатно відвідувати матчі клубу, відкриті тренування, екскурсії до клубного музею, а також проводити зустрічі з гравцями та тренерами.

Підписання Меморандуму між Динамо та Третім армійським корпусом / Фото Динамо Київ

Як відреагували на підписання Меморандуму?

Документ підписали генеральний директор клубу Дмитро Бріф, лідер команди Андрій Ярмоленко, голова штабного фонду корпусу Олег Петренко та командир 3-го мехбату 60-ї ОМБр Андрій Балановський.

Згідно з цим меморандумом увесь наш клуб став амбасадором Третього армійського корпусу. Пишаємося людьми, які захищають нашу країну. Динамо й надалі підтримуватиме Сили оборони,

– наголосив капітан киян Ярмоленко.

Петренко відзначив особливий зв'язок підрозділу із футбольним рухом.

Третій корпус – це найбільш "фанатський" військовий підрозділ України: такої концентрації колишніх футбольних ультрас на всіх рівнях немає більше ніде. Тому нашим хлопцям приємно буде крокувати вперед разом із Динамо,

– зазначив він.

У пресслужбі Динамо підкреслили символізм цієї події.

Колись фанати підтримували команду на трибунах. Сьогодні клуб, футболісти й уся динамівська спільнота підтримують тих, хто боронить Україну та наше спільне майбутнє,

– написали на сайті клубу.

Що відомо про Третій армійський корпус і як вони пов'язані з фанатами?