У четвер, 12 грудня, підопічні Олександра Шовковського зіграють проти іспанського Реал Сосьєдада. Поєдинок 6-го туру Ліги Європи відбудеться на стадіоні "Аноета" у Сан-Себастьяні, пише 24 Канал.

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Стартова одинадцятка Динамо на матч з Реал Сосьєдадом

Тренерський штаб "біло-синіх" визначився зі складом на поєдинок Ліги Європи. Через травми Шовковський не міг розраховувати на Андрія Ярмоленка, Тараса Михавка та Миколу Шапаренка. Ще раніше до лазарету потрапив колумбійський центрбек Браян Себальйос.

Склад Динамо: Бущан – Дячук, Попов, Біловар, Караваєв, Дубінчак, Бражко, Михайленко, Рубчинський, Волошин, Герреро

Склад Динамо / фото столичного клубу

Зазначимо, що динамівці вперше у цьому сезоні зіграють у третьому комплекті форми. Він виконаний у зелено-смарагдовому дизайні з брендингом золотистого кольору.

Нагадаємо, що гра у Сан-Себатьяні розпочнеться о 22:00 за київським часом. Після 5 зіграних турів Динамо замикає турнірну таблицю Ліги Європи. У Реал Сосьєдада в активі 7 очок та 18 місце.