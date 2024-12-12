У четвер, 12 грудня, підопічні Олександра Шовковського зіграють проти іспанського Реал Сосьєдада. Поєдинок 6-го туру Ліги Європи відбудеться на стадіоні "Аноета" у Сан-Себастьяні, пише 24 Канал.
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Стартова одинадцятка Динамо на матч з Реал Сосьєдадом
Тренерський штаб "біло-синіх" визначився зі складом на поєдинок Ліги Європи. Через травми Шовковський не міг розраховувати на Андрія Ярмоленка, Тараса Михавка та Миколу Шапаренка. Ще раніше до лазарету потрапив колумбійський центрбек Браян Себальйос.
- Склад Динамо: Бущан – Дячук, Попов, Біловар, Караваєв, Дубінчак, Бражко, Михайленко, Рубчинський, Волошин, Герреро
Склад Динамо / фото столичного клубу
Зазначимо, що динамівці вперше у цьому сезоні зіграють у третьому комплекті форми. Він виконаний у зелено-смарагдовому дизайні з брендингом золотистого кольору.
Нагадаємо, що гра у Сан-Себатьяні розпочнеться о 22:00 за київським часом. Після 5 зіграних турів Динамо замикає турнірну таблицю Ліги Європи. У Реал Сосьєдада в активі 7 очок та 18 місце.