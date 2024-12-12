У четвер, 12 грудня, київське Динамо відіграє шостий матч Ліги Європи 2024-2025. Підопічні Олександра Шовковського зіграють на виїзді проти іспанського Реал Сосьєдада, повідомляє 24 Канал.

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Шанси зникають

"Біло-сині" вже майже втратили шанси на вихід у плей-оф. Кияни поступились у всіх п'яти стартових матчах турніру та замикають турнірну таблицю Ліги Європи.

Для проходу у наступну стадію Динамо необхідно вигравати у всіх трьох останніх матчах ЛЄ – проти Реал Сосьєдада, Галатасарая та РФШ. А шансів на це вкрай мало. Тим паче, що у киян є чимало кадрових та проблем.

Команда грає по два матчі на тиждень та витрачає чимало часу на переїзду, через що не встигає відновлюватися. Крім того, у звітному матчі "біло-синім" не допоможуть Ярмоленко, Піхальонок, Михавко, Себальос та Шапаренко.

Що ж стосується нашого суперника, то Реал Сосьєдад за останні роки став постійним учасником єврокубків. За останні 12 років команда лише чотири сезони пропустила на міжнародній арені. Минулий сезон баски завершили шостими, на цьому ж місці вони йдуть і зараз.

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Де дивитися

Матч Реал Сосьєдад – Динамо онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 12 грудня о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на стадіоні в Сан-Себастьян.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Реал Сосьєдад – Динамо. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.

РЕАЛ СОСЬЄДАД – ДИНАМО

РЕАЛ СОСЬЄДАД: Реміро – Арамбуру, Субельдія, Агерд, Муньос – Гонсалес, Орасагасті – Беккер, Браїс Мендес, Кубо – Оярсабаль.

ДИНАМО: Бущан – Караваєв, Попов, Дячук, Біловар, Дубінчак – Бражко, Рубчинський, Михайленко – Волошин, Герреро.

Статистика матчу

Кінець матчу Фінальний свисток. Динамо без шансів поступилось Реал Сосьєдаду 0:3 та достроково вилетіло з Ліги Європи. Ганьба та сором…

90+3 хвилина Удар Дубінчака повз ворота.

90+2 хвилина Оласагасті вивели на ударну позицію, але Бущан забрав м'яч до рук.

90 хвилина Суддя додав чотири хвилини.

89 хвилина Жовта картка для Брагару за грубий фол в центрі поля.

88 хвилина Попов ефектно зупинив слалом Оскарссона.

87 хвилина Бущан парирував дальній удар від Беккера.

85 хвилина Магунаселая подарував м'яч Біловару та збив гравця Динамо, тому і отримав "гірчичник".

83 хвилина Туррьєнтес пробив із небезпечної позиції. але Дячук заблокував простріл.

81 хвилина У Динамо Брагару поміняв Волошина.

79 хвилина Туррьєнтес вийшов замість Гонсалеса.

77 хвилина Жовта картка для Одріосоли, який прихопив гравця Динамо за футболку.

73 хвилина Неточний навіс від Дубінчака.

70 хвилина Попов ефектно виніс м'яч з-під ніг Маріна у власному майданчику.

66 хвилина Магунаселая міг відзначитись після подачі з флангу. Бущан парирував.

64 хвилина Шовковський теж пішов на три заміни. Бражко отримав пошкодження та поступився місцем Піхальонку, який повертається після травми. Також Ванат та Кабаєв вийшли замість Герреро та Рубчинського.

62 хвилина Закидання від Дубінчака не знайшло адресата.

58 хвилина Три заміни від Реал Сосьєдада. На поле вийшли Оскарссон. Одріосола та Магунаселая. Відпочивати пішли Кубо, Оярсабаль та Арамбуру.

55 хвилина Неточний, але непоганий удар від Михайленка.

51 хвилина Вкрай неточний удар злету від Караваєва.

49 хвилина Гонсалес обірвав непоганий простріл з флангу від Рубчинського.

46 хвилина Заміна в перерві у іспанців. Замість Мендеса вийшов Марін.

Початок другого тайму Зустріч поновлена.

Статистика першого тайму

Кінець першого тайму Перерва. Вкрай песимістична картина для фанатів Динамо. Іспанці ведуть 3:0 та мають всі шанси довести цей рахунок до ще більш принизливого.

45 хвилина Рефері додав дві хвилини.

44 хвилина Браїс Мендес дотепно пробив зі стандарту у ближній кут з флангу. Бущан нейтралізував небезпеку.

42 хвилина Герреро пробив у руки Реміро. Майже без гостроти.

38 хвилина Арамбуру завдав потужний, але неточний постріл.

35 хвилина Кубок легко увійшов у карний майданчик Динамо, обійшов Дубінчака та пробив з гострого кута. Бущан парирував.

33 хвилина ГОЛ. Третій пішов… Оласагасті легко прошив захист Динамо та вивів Оярсабаля на ударну позицію. Мікель хитнув Біловара та оформив дубль. 3:0 Відео голу:

32 хвилина Жовта картка для Дубінчака за грубий фол.

29 хвилина Новий сейв Бущана, який потягнув постріл Оярсабаля.

27 хвилина Реал Сосьєдад повністю контролює м'яч, Динамо явно поступається опоненту.

24 хвилина ГОЛ. Беккер таки подвоїв рахунок. Кубо відпасував під удар Шеральдо і той з гострого кута пробив Бущана. 2:0 Відео голу:

22 хвилина Бущан двічі поспіль рятує після ударів Оярсабаля та Беккера. Сосьєдад несеться вперед.

19 хвилина ГОЛ. Сосьєдад таки вийшов вперед. Бущан відбив пенальті від Оярсабаля, але Мікель був першим на добиванні. 1:0 Відео голу:

18 хвилина Пенальті у ворота Динамо. Попов на рівному місці збив у власному майданчику Оярсабаля.

17 хвилина Попов ледь не зрізав м'яч у власні ворота після прострілу від Кубо.

15 хвилина Сосьєдад має перевагу у володінні м'ячем, але темп гри поки невисокий.

12 хвилина Непоганий удар від Беккера був заблокований.

8 хвилина Тепер вже Реміро перехопив м'яч після пасу Волошина.

6 хвилина Волошин міг загострити прострілом на Герреро, але м'яч зрізався із ноги Назара.

3 хвилина Невдалий удар від Кубо. М'яч у Бущана.

Початок матчу Зустріч у Сан-Себастьяні стартувала. Поїхали!

Команди вже на полі.

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10 нічиїх

18 перемог іспанців