За сценарієм матчу Ліги Європи: Динамо мінімально обіграло латвійський РФШ

Столичне Динамо вдруге у цьому році зустрілося з ризьким РФШ. Чемпіон Латвії отримав шанс на реванш за поразку у Лізі Європи.

Динамо – РФШ 1:0

Гол: Тимчик, 75

Підготовка Динамо до другої частини сезону вийшла на фінішну пряму. У передостанньому поєдинку тренувального збору в Туреччині кияни зустрічалися з латвійським РФШ, пише 24 Канал.

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Все вирішив стандарт

Наприкінці січня "біло-сині" вже зустрічалися з представником Латвії. Тоді кияни здобули мінімальну перемогу (1:0) завдяки пізньому голу Олександра Піхальонка.

У спарингу в Туреччині матч пройшов за схожим сценарієм. Олександр Шовковський виставив склад наближений до основного, лише на заміні були гравці юнацької команди.

У поєдинку з РФШ "біло-сині" володіли перевагою. Однак у першому таймі динамівці ніяк не могли "розмочити" рахунок.

Долю поєдинку вирішив гол Олександра Тимчика. На 75-й хвилині зустрічі правий захисник киян під час кутового скористався скидкою Ярмоленка та закинув м'яч у дальній кут воріт.

До фінального свистка рахунок матчу не змінився. Динамо здобуло перемогу – 1:0.

Сьогодні Динамо зіграє ще один спаринг. О 15:00 "біло-сині" проекзаменують молдовський Петрокуб. За онлайн-трансляцією матчу можна спостерігати на сайті 24 Каналу.