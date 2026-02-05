Шовковський вперше відверто зізнався, чи є у нього образа на Динамо після звільнення

Вже більше двох місяців Олександр Шовковський залишається без роботи. Наприкінці листопада тренер був звільнений з Динамо.

Причиною відходу легендарного воротаря стали невдачі киян в УПЛ та єврокубках. Після звільнення Шовковський майже не коментував справи в Динамо, але нарешті порушив мовчанку, повідомляє Український футбол.

Що Шовковський думає про Динамо?

Останнім часом Шовковський викладав лише нефутбольні пости у соцмережах. Тепер же Олександр пролив світло на свій відхід з київського клубу.

Екстренер Динамо відмовився коментувати результати команди після його звільнення. Натомість Шовковський запевнив, що не тримає образу на клуб.

Образи немає. Чого мені ображатися? У такому клубі, як Динамо Київ, та й будь-якому іншому, завжди на вагу лягає результат. Рішення приймають, виходячи з нього. Тому що є, те є. За командою стежу. Дивився контрольні матчі, хоча не всі повністю, але я в курсі всіх подій. Які зміни? З мого боку говорити про це буде некоректно,

– заявив Шовковський.

Як Шовковський керував Динамо?

Нагадаємо, що Олександр очолив київський клуб у листопаді 2023 року після відходу Мірчі Луческу. Під його керівництвом Динамо виграло 52 з 90-та матчів згідно з даними Transfermarkt.

У сезоні 2024 – 2025 "біло-сині" разом із Шовковським стали чемпіонами України, не зазнавши жодної поразки протягом турніру. Проте у єврокубках Динамо зазнавало невдач.

Як складається поточний сезон для Динамо?