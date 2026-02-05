Шовковський вперше відверто зізнався, чи є у нього образа на Динамо після звільнення
- Олександр Шовковський прокоментував свій відхід з поста тренера Динамо.
- Спеціаліст заявив, що не тримає образу на клуб після свого звільнення.
Вже більше двох місяців Олександр Шовковський залишається без роботи. Наприкінці листопада тренер був звільнений з Динамо.
Причиною відходу легендарного воротаря стали невдачі киян в УПЛ та єврокубках. Після звільнення Шовковський майже не коментував справи в Динамо, але нарешті порушив мовчанку, повідомляє Український футбол.
Що Шовковський думає про Динамо?
Останнім часом Шовковський викладав лише нефутбольні пости у соцмережах. Тепер же Олександр пролив світло на свій відхід з київського клубу.
Екстренер Динамо відмовився коментувати результати команди після його звільнення. Натомість Шовковський запевнив, що не тримає образу на клуб.
Образи немає. Чого мені ображатися? У такому клубі, як Динамо Київ, та й будь-якому іншому, завжди на вагу лягає результат. Рішення приймають, виходячи з нього. Тому що є, те є. За командою стежу. Дивився контрольні матчі, хоча не всі повністю, але я в курсі всіх подій. Які зміни? З мого боку говорити про це буде некоректно,
– заявив Шовковський.
Як Шовковський керував Динамо?
Нагадаємо, що Олександр очолив київський клуб у листопаді 2023 року після відходу Мірчі Луческу. Під його керівництвом Динамо виграло 52 з 90-та матчів згідно з даними Transfermarkt.
У сезоні 2024 – 2025 "біло-сині" разом із Шовковським стали чемпіонами України, не зазнавши жодної поразки протягом турніру. Проте у єврокубках Динамо зазнавало невдач.
Як складається поточний сезон для Динамо?
- Динамо провалило кваліфікацію Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Після вильоту від Пафоса "біло-сині" також не змогли подолати Маккабі Тель-Авів у другому за рангом єврокубку.
- Клуб опинився в основній стадії Ліги конференцій, але і там розчарував. Динамо здобуло шість очок та посіло 27 місце в основній стадії, що не дозволило їм вийти у плей-оф..
- В УПЛ же кияни також не вражають. В чемпіонаті України клуб пішов на зимову паузу четвертим, відстаючи від лідерів на 9 очок.
- При цьому "біло-сині" продовжують боротися за Кубок, де вже вибили Шахтар і дійшла до чвертьфіналу. Новим тренером Динамо після відставки Шовковського став Ігор Костюк, який до цього очолював команду U-19.