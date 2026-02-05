Шовковский впервые откровенно признался, есть ли у него обида на Динамо после увольнения

Уже более двух месяцев Александр Шовковский остается без работы. В конце ноября тренер был уволен из Динамо.

Причиной ухода легендарного вратаря стали неудачи киевлян в УПЛ и еврокубках. После увольнения Шовковский почти не комментировал дела в Динамо, но наконец-то нарушил молчание, сообщает Украинський футбол.

По теме Конфликтовал с Ярмоленко и со скандалом развелся с женой: тайны жизни Шовковского

Что Шовковский думает о Динамо?

В последнее время Шовковский выкладывал только нефутбольные посты в соцсетях. Теперь же Александр пролил свет на свой уход из киевского клуба.

Экс-тренер Динамо отказался комментировать результаты команды после его увольнения. Зато Шовковский заверил, что не держит обиду на клуб.

Обиды нет. Чего мне обижаться? В таком клубе, как Динамо Киев, да и любом другом, всегда на вес ложится результат. Решения принимают, исходя из него. Потому что есть, то есть. За командой слежу. Смотрел контрольные матчи, хотя не все полностью, но я в курсе всех событий. Какие изменения? С моей стороны говорить об этом будет некорректно,

– заявил Шовковский.

Как Шовковский руководил Динамо?

Напомним, что Александр возглавил киевский клуб в ноябре 2023 года после ухода Мирчи Луческу. Под его руководством Динамо выиграло 52 из 90-та матчей согласно данным Transfermarkt.

В сезоне 2024 – 2025 "бело-синие" вместе с Шовковским стали чемпионами Украины, не потерпев ни одного поражения в течение турнира. Однако в еврокубках Динамо терпело неудачи.

Как складывается текущий сезон для Динамо?