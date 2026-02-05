Причиной ухода легендарного вратаря стали неудачи киевлян в УПЛ и еврокубках. После увольнения Шовковский почти не комментировал дела в Динамо, но наконец-то нарушил молчание, сообщает Украинський футбол.
По теме Конфликтовал с Ярмоленко и со скандалом развелся с женой: тайны жизни Шовковского
Что Шовковский думает о Динамо?
В последнее время Шовковский выкладывал только нефутбольные посты в соцсетях. Теперь же Александр пролил свет на свой уход из киевского клуба.
Экс-тренер Динамо отказался комментировать результаты команды после его увольнения. Зато Шовковский заверил, что не держит обиду на клуб.
Обиды нет. Чего мне обижаться? В таком клубе, как Динамо Киев, да и любом другом, всегда на вес ложится результат. Решения принимают, исходя из него. Потому что есть, то есть. За командой слежу. Смотрел контрольные матчи, хотя не все полностью, но я в курсе всех событий. Какие изменения? С моей стороны говорить об этом будет некорректно,
– заявил Шовковский.
Как Шовковский руководил Динамо?
Напомним, что Александр возглавил киевский клуб в ноябре 2023 года после ухода Мирчи Луческу. Под его руководством Динамо выиграло 52 из 90-та матчей согласно данным Transfermarkt.
В сезоне 2024 – 2025 "бело-синие" вместе с Шовковским стали чемпионами Украины, не потерпев ни одного поражения в течение турнира. Однако в еврокубках Динамо терпело неудачи.
Как складывается текущий сезон для Динамо?
- Динамо провалило квалификацию Лиги чемпионов и Лиги Европы. После вылета от Пафоса "бело-синие" также не смогли преодолеть Маккаби Тель-Авив во втором по рангу еврокубке.
- Клуб оказался в основной стадии Лиги конференций, но и там разочаровался. Динамо получило шесть очков и заняло 27 место в основной стадии, что не позволило им выйти в плей-офф.
- В УПЛ же киевляне также не впечатляют. В чемпионате Украины клуб ушел на зимнюю паузу четвертым, отставая от лидеров на 9 очков.
- При этом "бело-синие" продолжают бороться за Кубок, где уже выбили Шахтер и дошла до четвертьфинала. Новым тренером Динамо после отставки Шовковского стал Игорь Костюк, который до этого возглавлял команду U-19.