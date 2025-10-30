"Пародія на Шахтар": гравець Динамо кумедно потролив донецький клуб після перемоги в Кубку
- Динамо перемогло Шахтар у Кубку України та вийшло у чвертьфінал змагання.
- Гравець Динамо Денис Попов потролив гравців Шахтаря, порівнявши їх з колишніми футболістами клубу.
Динамо та Шахтар відіграли перше дербі у сезоні 2025/2026. Команда Олександра Шовковського змогла здобути вольову перемогу в Кубку України.
Цей успіх дозволив киянам вийти у чвертьфінал змагання. Ба більше, для Динамо це була перша перемога над Шахтарем за чотири роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Футбольний Сектор.
До теми Я не ворог команді, – Ярмоленко оцінив першу перемогу Динамо над Шахтарем за понад 4 роки
Що сказав Попов на адресу Шахтаря?
Схоже, що цей результат дуже потішив гравця киян Дениса Попова. Після матчу футболіст дав інтерв'ю, в якому ідколов Шахтар, згадавши колишніх зіркових футболістів донецького клубу.
Це дуже принциповий матч. Я ще пограв у ті роки, коли були футболісти посерйозніше: Марлос, Тайсон, Мораєс. Зараз так, можна сказати, пародія на той Шахтар. Я вчився на цих матчах і розумів, що це за матч. Тому так воно, напевно, залишилося. Шахтар – гарний суперник, вони вклали дуже багато грошей у футболістів, тому створили нам труднощі,
– заявив Попов.
Відзначимо, що Денис за свою кар'єру відіграв вже 12 матчів проти Шахтаря та забивав йому також в Кубку. Його гол в 1/8 фіналу у 2019 році допоміг Динамо вибити "гірників" з турніру.
Цього ж сезону Попов провів 11 матчів за киян, забивши один гол згідно з даними Transfermarkt. Також на рахунку захисника чотири кліншити.
Читайте також "Кияни були ніякими": екстренер збірної України оцінив матч Динамо – Шахтар у Кубку України
Динамо у сезоні 2025/2026
- Команда Олександра Шовковського не надто вдало стартувала у поточному сезоні. У єврокубках кияни не змогли пройти кваліфікацію ані в Лізі чемпіонів, ані в Лізі Європи.
- У підсумку Динамо потрапило в основну стадію Ліги конференцій, де стартувало з двох поразок від Крістал Пелес та Самсунспора. У турнірній таблиці "біло-сині" посідають аж 34-те місце.
- Трохи краще справи йдуть в чемпіонаті. Динамо ще не програвало в цьому турнірі та посідає друге місце в УПЛ.
- Відставання від Шахтаря становить один бал. Саме із "гірниками" кияни і проведуть свій наступний матч в чемпіонаті (2 листопада о 18:00).