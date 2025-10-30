"Пародія на Шахтар": гравець Динамо кумедно потролив донецький клуб після перемоги в Кубку

Динамо та Шахтар відіграли перше дербі у сезоні 2025/2026. Команда Олександра Шовковського змогла здобути вольову перемогу в Кубку України.

Цей успіх дозволив киянам вийти у чвертьфінал змагання. Ба більше, для Динамо це була перша перемога над Шахтарем за чотири роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Футбольний Сектор.

Що сказав Попов на адресу Шахтаря?

Схоже, що цей результат дуже потішив гравця киян Дениса Попова. Після матчу футболіст дав інтерв'ю, в якому ідколов Шахтар, згадавши колишніх зіркових футболістів донецького клубу.

Це дуже принциповий матч. Я ще пограв у ті роки, коли були футболісти посерйозніше: Марлос, Тайсон, Мораєс. Зараз так, можна сказати, пародія на той Шахтар. Я вчився на цих матчах і розумів, що це за матч. Тому так воно, напевно, залишилося. Шахтар – гарний суперник, вони вклали дуже багато грошей у футболістів, тому створили нам труднощі,

– заявив Попов.

Відзначимо, що Денис за свою кар'єру відіграв вже 12 матчів проти Шахтаря та забивав йому також в Кубку. Його гол в 1/8 фіналу у 2019 році допоміг Динамо вибити "гірників" з турніру.

Цього ж сезону Попов провів 11 матчів за киян, забивши один гол згідно з даними Transfermarkt. Також на рахунку захисника чотири кліншити.

Динамо у сезоні 2025/2026