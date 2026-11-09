Футболісти Шахтаря і Динамо після матчу залишили команди і сіли в один автобус

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Деякі гравці обох команд замість того, щоб приєднатися до партнерів у клубних автобусах, сіли в один спільний транспорт. Перед цим вони спілкувалися з двома легендами українських грандів, пише 24 Канал.

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Чому динамівці поїхали з "гірниками" разом

Перед посадкою в автобус можна було помітити поряд найкращого бомбардира УПЛ в історії Андрія Ярмоленка, який пропускав Класичне через дискваліфікацію, а також колишнього хавбека Шахтаря Тараса Степаненка.

Саме присутність асистента головного тренера збірної України Андреа Мальдери і пояснила, що відбувалося: гравці, викликані до головної команди на матчі Ліги націй, одразу після гри один проти одного разом мали їхати в Ужгород, де відбудеться підготовка до протистоянь із Північною Ірландією і Грузією.

Очевидно, у тренерському штабі "синьо-жовтих" вирішили організувати для збірників з Динамо та Шахтаря спільний транспорт, щоб ті якомога швидше прибули в розпорядження італійського коуча. Час тут і справді на вагу золота: на команду чекає дуже складна і довга логістика, адже 14 листопада грати доведеться на полі ірландців, а це дуже тривалий переліт після важкого перетину наземного кордону.