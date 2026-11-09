Футболисты Шахтера и Динамо после матча покинули свои команды и сели в один автобус

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Некоторые игроки обеих команд, вместо того чтобы присоединиться к товарищам по команде в клубных автобусах, сели в один общий транспорт. Перед этим они пообщались с двумя легендами украинских грандов, пишет 24 Канал.

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Перед посадкой в автобус можно было заметить рядом лучшего бомбардира УПЛ в истории Андрея Ярмоленко, который пропускал "Классическое" из-за дисквалификации, а также бывшего полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко.

Именно присутствие помощника главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры и объяснило, что происходило: игроки, вызванные в основную команду на матчи Лиги наций, сразу после игры друг против друга должны были вместе ехать в Ужгород, где пройдет подготовка к противостояниям с Северной Ирландией и Грузией.

Очевидно, в тренерском штабе "сине-желтых" решили организовать для игроков сборной из "Динамо" и "Шахтера" совместный транспорт, чтобы те как можно быстрее прибыли в распоряжение итальянского тренера. Время здесь действительно на вес золота: команду ждет очень сложная и длительная логистика, ведь 14 ноября придется играть на поле ирландцев, а это очень длительный перелет после сложного пересечения наземной границы.