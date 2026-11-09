Футболісти Шахтаря і Динамо після матчу залишили команди і сіли в один автобус

Класичним протистоянням Динамо і Шахтаря завершився останній тур УПЛ перед листопадовою перервою на матчі збірних. Після гри біля стадіону можна було побачити дуже незвичну картину.

Деякі гравці обох команд замість того, щоб приєднатися до партнерів у клубних автобусах, сіли в один спільний транспорт. Перед цим вони спілкувалися з двома легендами українських грандів, пише ВЗбірна.

Чому динамівці поїхали з "гірниками" разом

Перед посадкою в автобус можна було помітити поряд найкращого бомбардира УПЛ в історії Андрія Ярмоленка, який пропускав Класичне через дискваліфікацію, а також колишнього хавбека Шахтаря Тараса Степаненка.

Саме присутність асистента головного тренера збірної України Андреа Мальдери і пояснила, що відбувалося: гравці, викликані до головної команди на матчі Ліги націй, одразу після гри один проти одного разом мали їхати в Ужгород, де відбудеться підготовка до протистоянь із Північною Ірландією і Грузією.

Очевидно, у тренерському штабі "синьо-жовтих" вирішили організувати для збірників з Динамо та Шахтаря спільний транспорт, щоб ті якомога швидше прибули в розпорядження італійського коуча. Час тут і справді на вагу золота: на команду чекає дуже складна і довга логістика, адже 14 листопада грати доведеться на полі ірландців, а це дуже тривалий переліт після важкого перетину наземного кордону.