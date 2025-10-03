У четвер, 2 жовтня, відбулися матчі першого туру основного етапу Ліги конференцій сезону 2025/2026. Українські клуби Динамо та Шахтар розпочали виступи у третьому за силою європейському турнірі.

Динамо зіграло проти Крістал Пелес у Любліні, а Шахтар зустрівся з Абердіном в Шотландії. 24 канал зібрав реакції вболівальників на результати українських клубів у першому турі Ліги конференцій 2025/2026.

Читайте також Динамо та Шахтар в Лізі конференцій: календар матчів та турнірна таблиця

Як вболівальники реагують на поразку Динамо?

У номінально домашньому матчі 1-го туру Ліги конференцій 2025/2026 Динамо поступилося Крістал Пелес. "Біло-сині" програли "орлам" завдяки голам Даніеля Муньйоса та Едді Нкетіа.

Відзначимо, що перший гол кияни пропустили в меншості, коли тренерський штаб довго готував заміну травмованому Тарасу Михавку. Другий гол забив Едді Нкетіа після прострілу Йеремі Піно, який з легкістю обіграв Володимира Бражка.

Фанати були засмучені поразкою Динамо у матчі Ліги конференцій 2025/2026. Окрім того, вболівальникам не сподобалася беззуба гра київського клубу.

Могло би бути і гірше.

По любому повернуться у гру. Але на жаль вже не сьогодні. Ще парочка зайде.

Суркіси знищили Динамо! Амінь!

Всіх завтра в ТЦК!

Будь ласка продайте оту дерев'яну колоду (Біловара) він не вміє грати, Суркіса зять, таких з команди гнати, нуль скіла.

Реакція фанів на поразку Динамо / Скриншоти з соцмереж

Що пишуть фани про перемогу Шахтаря?

У першому турі Ліги конференцій 2025/2026 Шахтар на виїзді переміг Абердін у важкому матчі. "Гірники" обіграли шотландський колектив з рахунком 2:3 та здобули три очки.

На відміну від Динамо фанати схвально висловлюються про Шахтар. Проте дісталося і Кауану Еліасу, який на старті матчу привіз непотрібний пенальті у ворота донецького клубу.

Сподобалось, що коли почалась рубка Шахтар вистояв і фізично, і морально.

Одним щоб позоритись достатньо Біловара, інші для цього купляють чувака за 20 млн євро.

Еліас і пенальті це вже мем.

Мали закривати набагато спокійніше, Абердін забив з нічого 2 голи, в цілому вайб низів УПЛ, може десь середини, але так грати, як початок матчу – це просто соромно, далі виправились. І не випускайте Еліаса більше, це жах, Мейрелеш зробив навіть за ті 15 чи 20 хвилин набагато більше, те дерево нічого не вміє просто, 1 з 5 моментів забити хіба.

Гра, і все решту - забудеться. 3 очки є 3 очки. + коф в копілку. Йдемо далі. А далі - знищувати треба Легію в Кракові.

Реакція фанатів на перемогу Шахтаря / Скриншоти з соцмереж

Яке ситуація у Динамо і Шахтаря у Лізі конференцій?