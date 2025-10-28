"Я б переніс цей матч": екстренер збірної України зробив точний прогноз на гру Динамо – Шахтар
- Йожеф Сабо вважає фаворитом матчу Динамо – Шахтар "гірників" через кращий склад, але сподівається на перемогу киян.
- Сабо прогнозує, що гра закінчиться з рахунком 1:1 і переможець визначиться в серії пенальті.
У вівторок, 28 жовтня, відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Головною подією цієї стадії турніру є зустріч між київським Динамо та донецьким Шахтарем.
Своєю думкою щодо майбутнього "Класичного" поділився колишній тренер збірної України Йожеф Сабо. Він розповів, кого вважає фаворитом і зробив прогноз на битву грандів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український футбол.
Що сказав Сабо про матч Динамо – Шахтар?
Досвідчений фахівець, який є легендою "біло-синіх", вірить в команду Олександра Шовковського, хоча й розуміє, що динамівцям буде непросто. Він пояснив, чому варто було б перенести зустріч і спрогнозував точний рахунок.
"Чекаю на цікаву гру. Якщо відштовхуватися від останніх перемог у чемпіонаті, то Динамо та Шахтар потроху оживають. Фаворитом вважаю Шахтар, бо донеччани мають кращий склад.
Це буде напружена гра, може дійти й до бійок. На місці УАФ я б взагалі переніс цей матч, тому що в обох клубів доволі непростий календар. Буде нічия 1:1 та серія пенальті. Сподіваюся, Динамо переможе",– заявив Сабо.
Довідка. Битва грандів українського футболу відбудеться 29 жовтня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Матч розпочнеться о 18:00.
За даними Transfermarkt, це буде 193-тя очна зустріч між Динамо та Шахтарем. Перевагу мають кияни, які здобули 82 перемоги при 48 нічиїх і 62 поразках.
У якому стані підходять Динамо й Шахтар до матчу в Кубку?
До попереднього туру УПЛ команди мали безвиграшні серії. Кияни не знали смаку перемог шість матчів, а донеччани – три.
Вони перервали їх 26 жовтня, коли розгромили з однаковим рахунком 4:0 Кривбас і Кудрівку.
Завдяки цим перемогам підопічні Шовковського та Турана покращили своє місце в турнірній таблиці й наразі посідають другу та першу сходинки відповідно.
Шлях у Кубку України вони розпочинали з 1/16 фіналу. Динамо переграло Олександрію, а Шахтар виявився сильнішим за Полісся Ставки.