Укр Рус
Sport News 24 Футбол "Я б переніс цей матч": екстренер збірної України зробив точний прогноз на гру Динамо – Шахтар
28 жовтня, 13:05
3

"Я б переніс цей матч": екстренер збірної України зробив точний прогноз на гру Динамо – Шахтар

Денис Іваненко
Основні тези
  • Йожеф Сабо вважає фаворитом матчу Динамо – Шахтар "гірників" через кращий склад, але сподівається на перемогу киян.
  • Сабо прогнозує, що гра закінчиться з рахунком 1:1 і переможець визначиться в серії пенальті.

У вівторок, 28 жовтня, відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Головною подією цієї стадії турніру є зустріч між київським Динамо та донецьким Шахтарем.

Своєю думкою щодо майбутнього "Класичного" поділився колишній тренер збірної України Йожеф Сабо. Він розповів, кого вважає фаворитом і зробив прогноз на битву грандів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український футбол.

Читайте також "Команда без майбутнього": інсайдер анонсував зникнення клубу УПЛ

Що сказав Сабо про матч Динамо – Шахтар?

Досвідчений фахівець, який є легендою "біло-синіх", вірить в команду Олександра Шовковського, хоча й розуміє, що динамівцям буде непросто. Він пояснив, чому варто було б перенести зустріч і спрогнозував точний рахунок.

"Чекаю на цікаву гру. Якщо відштовхуватися від останніх перемог у чемпіонаті, то Динамо та Шахтар потроху оживають. Фаворитом вважаю Шахтар, бо донеччани мають кращий склад.

Це буде напружена гра, може дійти й до бійок. На місці УАФ я б взагалі переніс цей матч, тому що в обох клубів доволі непростий календар. Буде нічия 1:1 та серія пенальті. Сподіваюся, Динамо переможе",– заявив Сабо.

Довідка. Битва грандів українського футболу відбудеться 29 жовтня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Матч розпочнеться о 18:00.

За даними Transfermarkt, це буде 193-тя очна зустріч між Динамо та Шахтарем. Перевагу мають кияни, які здобули 82 перемоги при 48 нічиїх і 62 поразках.

У якому стані підходять Динамо й Шахтар до матчу в Кубку?

  • До попереднього туру УПЛ команди мали безвиграшні серії. Кияни не знали смаку перемог шість матчів, а донеччани – три.

  • Вони перервали їх 26 жовтня, коли розгромили з однаковим рахунком 4:0 Кривбас і Кудрівку.

  • Завдяки цим перемогам підопічні Шовковського та Турана покращили своє місце в турнірній таблиці й наразі посідають другу та першу сходинки відповідно.

  • Шлях у Кубку України вони розпочинали з 1/16 фіналу. Динамо переграло Олександрію, а Шахтар виявився сильнішим за Полісся Ставки.