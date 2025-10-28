"Я б переніс цей матч": екстренер збірної України зробив точний прогноз на гру Динамо – Шахтар

У вівторок, 28 жовтня, відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Головною подією цієї стадії турніру є зустріч між київським Динамо та донецьким Шахтарем.

Своєю думкою щодо майбутнього "Класичного" поділився колишній тренер збірної України Йожеф Сабо. Він розповів, кого вважає фаворитом і зробив прогноз на битву грандів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український футбол.

Читайте також "Команда без майбутнього": інсайдер анонсував зникнення клубу УПЛ

Що сказав Сабо про матч Динамо – Шахтар?

Досвідчений фахівець, який є легендою "біло-синіх", вірить в команду Олександра Шовковського, хоча й розуміє, що динамівцям буде непросто. Він пояснив, чому варто було б перенести зустріч і спрогнозував точний рахунок.

"Чекаю на цікаву гру. Якщо відштовхуватися від останніх перемог у чемпіонаті, то Динамо та Шахтар потроху оживають. Фаворитом вважаю Шахтар, бо донеччани мають кращий склад.

Це буде напружена гра, може дійти й до бійок. На місці УАФ я б взагалі переніс цей матч, тому що в обох клубів доволі непростий календар. Буде нічия 1:1 та серія пенальті. Сподіваюся, Динамо переможе",– заявив Сабо.

Довідка. Битва грандів українського футболу відбудеться 29 жовтня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Матч розпочнеться о 18:00.

За даними Transfermarkt, це буде 193-тя очна зустріч між Динамо та Шахтарем. Перевагу мають кияни, які здобули 82 перемоги при 48 нічиїх і 62 поразках.

У якому стані підходять Динамо й Шахтар до матчу в Кубку?