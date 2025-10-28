"Я бы перенес этот матч": экс-тренер сборной Украины сделал точный прогноз на игру Динамо – Шахтер
- Йожеф Сабо считает фаворитом матча Динамо – Шахтер "горняков" из-за лучшего состава, но надеется на победу киевлян.
- Сабо прогнозирует, что игра закончится со счетом 1:1 и победитель определится в серии пенальти.
Во вторник, 28 октября, состоятся первые матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Главным событием этой стадии турнира является встреча между киевским Динамо и донецким Шахтером.
Своим мнением относительно будущего "Классического" поделился бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо. Он рассказал, кого считает фаворитом и сделал прогноз на битву грандов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.
Что сказал Сабо о матче Динамо – Шахтер?
Опытный специалист, который является легендой "бело-синих", верит в команду Александра Шовковского, хотя и понимает, что динамовцам будет непросто. Он объяснил, почему стоило бы перенести встречу и спрогнозировал точный счет.
"Жду интересной игры. Если отталкиваться от последних побед в чемпионате, то Динамо и Шахтер понемногу оживают. Фаворитом считаю Шахтер, потому что дончане имеют лучший состав.
Это будет напряженная игра, может дойти и до драк. На месте УАФ я бы вообще перенес этот матч, потому что у обоих клубов довольно непростой календарь. Будет ничья 1:1 и серия пенальти. Надеюсь, Динамо победит",– заявил Сабо.
Справка. Битва грандов украинского футбола состоится 29 октября на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Матч начнется в 18:00.
По данным Transfermarkt, это будет 193-я очная встреча между Динамо и Шахтером. Преимущество имеют киевляне, которые одержали 82 победы при 48 ничьих и 62 поражениях.
В каком состоянии подходят Динамо и Шахтер к матчу в Кубке?
До предыдущего тура УПЛ команды имели безвыигрышные серии. Киевляне не знали вкуса побед шесть матчей, а донетчане – три.
Они прервали их 26 октября, когда разгромили с одинаковым счетом 4:0 Кривбасс и Кудривку.
Благодаря этим победам подопечные Шовковского и Турана улучшили свое место в турнирной таблице и сейчас занимают вторую и первую строчки соответственно.
Путь в Кубке Украины они начинали с 1/16 финала. Динамо переиграло Александрию, а Шахтер оказался сильнее Полесья Ставки.