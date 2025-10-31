У компанії екзотичної тварини: як Шовковський відсвяткував перемогу над Шахтарем

Київське Динамо 29 жовтня переграло донецький Шахтар, вибивши "гірників" із боротьби вже в 1/8 фіналу Кубка України-2025/2026. Команда Олександра Шовковського здобула вольову перемогу з рахунком 2:1.

Домашню звитягу київському клубу принесли голи Андрія Ярмоленка та Едуардо Герреро. Після матчу у соцмережах дружина тренера Динамо продемонструвала, чим займається її зірковий чоловік після довгоочікуваної перемоги над Шахтарем, передає 24 Канал із посиланням на профіль в інстаграмі Марини Кутєпової.

Що робив Шовковський після перемоги Динамо над Шахтарем?

Олександр Шовковський не став якось гучно святкувати перемогу прохід Динамо у чвертьфінал Кубка України, вибивши на своєму шляху принципового суперника. Натомість СаШо провів час із родиною.

Кохана коуча київського клубу показала, як пара провела день разом. Подружжя насолодилось спільним сніданком, до якого доєднався домашній улюбленець родини – агама.

Сніданок сьогодні явно не ранній,

– підписала світлину дружина Шовковського.



Сніданок родини Шовковського / Скриншот із інстаграму дружини тренера киян

Після чого пара прогулялась на свіжому повітрі, насолодившись золотою осінню у столиці.

Відео прогулянки Шовковського із коханою

Відзначимо, що часу на відпочинок у СаШо було небагато. Адже вже 2 листопада Динамо вдруге поспіль зіграє проти Шахтаря. На цей раз у рамках 11-го туру УПЛ-2025/2026 на "Арені Львів". Початок матчу – о 18:00 (за Києвом). Це буде важлива гра для киян, адже команда Шовковського відстає від лідера сезону Шахтаря лише на один бал. Перемога може дозволити динамівцям обігнати "гірників" та очолити турнірну таблицю першості.

До слова, після перемоги Динамо над Шахтарем у Кубку у соцмережах розлетілось відео святкування голу сім'ї Андрія Ярмоленка.

Що відомо про особисте життя Олександра Шовковського?