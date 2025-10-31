В компании экзотического животного: как Шовковский отпраздновал победу над Шахтером
- Киевское Динамо одержало победу 2:1 над Шахтером в 1/8 финала Кубка Украины-2025/2026 благодаря голам Андрея Ярмоленко и Эдуардо Герреро.
- Тренер Динамо Александр Шовковский отметил победу, проведя время с семьей и домашним любимцем, а не громким празднованием.
Киевское Динамо 29 октября переиграло донецкий Шахтер, выбив "горняков" из борьбы уже в 1/8 финала Кубка Украины-2025/2026. Команда Александра Шовковского одержала волевую победу со счетом 2:1.
Домашнюю победу киевскому клубу принесли голы Андрея Ярмоленко и Эдуардо Герреро. После матча в соцсетях жена тренера Динамо продемонстрировала, чем занимается ее звездный муж после долгожданной победы над Шахтером, передает 24 Канал со ссылкой на профиль в инстаграме Марины Кутеповой.
Что делал Шовковский после победы Динамо над Шахтером?
Александр Шовковский не стал как-то громко праздновать победу проход Динамо в четвертьфинал Кубка Украины, выбив на своем пути принципиального соперника. Вместо этого СаШо провел время с семьей.
Возлюбленная коуча киевского клуба показала, как пара провела день вместе. Супруги насладились совместным завтраком, к которому присоединился домашний любимец семьи – агама.
Завтрак сегодня явно не ранний,
– подписала фотографию жена Шовковского.
Завтрак семьи Шовковского / Скриншот из инстаграма жены тренера киевлян
После чего пара прогулялась на свежем воздухе, насладившись золотой осенью в столице.
Отметим, что времени на отдых у СаШо было немного. Ведь уже 2 ноября Динамо во второй раз подряд сыграет против Шахтера. На этот раз в рамках 11-го тура УПЛ-2025/2026 на "Арене Львов". Начало матча – в 18:00 (по Киеву). Это будет важная игра для киевлян, ведь команда Шовковского отстает от лидера сезона Шахтера лишь на один балл. Победа может позволить динамовцам обогнать "горняков" и возглавить турнирную таблицу первенства.
К слову, после победы Динамо над Шахтером в Кубке в соцсетях разлетелось видео празднования гола семьи Андрея Ярмоленко.
Что известно о личной жизни Александра Шовковского?
Марина Кутепова – третья жена Шовковского. До этого тренер Динамо был в браке с Властой Фирсовой и дизайнером Ольгой Аленовой. Во втором браке у Александра родилась дочь, а от первого брака имеет сына.
Шовковский уже 10 лет живет в браке со своей нынешней женой.
Общих детей у Шовковского и Кутеповой нет. Хотя у них есть по двое детей от прошлых браков.