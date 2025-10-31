Ярмоленко ледь не побився з гравцем Шахтаря: у мережі зʼявилося відео конфлікту

Київське Динамо у матчі 1/8 фіналу Кубка України епічно перемогло донецький Шахтар. Одним з головних героїв поєдинку став лідер "біло-синіх" Андрій Ярмоленко.

36-річний футболіст став автором голу, який переломив хід зустрічі Динамо – Шахтар. Свої лідерські якості Андрій Ярмоленко демонстрував не лише в ігрових моментах, пише 24 Канал.

Як Ярмоленко з'ясовував стосунки з гравцем Шахтаря?

В одному з ігрових моментів виник конфлікт між гравцями Шахтаря та Динамо. У центрі інциденту опинилися Андрій Ярмоленко та Юхим Конопля. Ветеран "біло-синіх" на підвищених тонах пояснив молодому "гірнику" правила гри.

Арбітр зустрічі вчасно втрутився у ситуацію та розборонив двох гравців збірної України.

Нагадаємо, що кубковий поєдинок Динамо – Шахтар завершився перемогою киян з рахунком 2:1. Після матчу Андрій Ярмоленко прокоментував найцікавіші події на полі.

