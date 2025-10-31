Ярмоленко ледь не побився з гравцем Шахтаря: у мережі зʼявилося відео конфлікту
- Андрій Ярмоленко став автором вирішального голу в матчі Кубка України між Динамо та Шахтарем, який завершився перемогою киян 2:1.
- Під час гри Ярмоленко вступив у конфлікт з гравцем Шахтаря Юхимом Коноплею, але арбітр вчасно розборонив їх.
Київське Динамо у матчі 1/8 фіналу Кубка України епічно перемогло донецький Шахтар. Одним з головних героїв поєдинку став лідер "біло-синіх" Андрій Ярмоленко.
36-річний футболіст став автором голу, який переломив хід зустрічі Динамо – Шахтар. Свої лідерські якості Андрій Ярмоленко демонстрував не лише в ігрових моментах, пише 24 Канал.
Як Ярмоленко з'ясовував стосунки з гравцем Шахтаря?
В одному з ігрових моментів виник конфлікт між гравцями Шахтаря та Динамо. У центрі інциденту опинилися Андрій Ярмоленко та Юхим Конопля. Ветеран "біло-синіх" на підвищених тонах пояснив молодому "гірнику" правила гри.
Арбітр зустрічі вчасно втрутився у ситуацію та розборонив двох гравців збірної України.
Відео конфлікту між Ярмоленком і Коноплею
Нагадаємо, що кубковий поєдинок Динамо – Шахтар завершився перемогою киян з рахунком 2:1. Після матчу Андрій Ярмоленко прокоментував найцікавіші події на полі.
Як Ярмоленко виступає у сезоні-2025/26?
- Нагадаємо, що перед початком чемпіонату Андрій Ярмоленко оголосив, що цей сезон стане останнім у його кар'єрі. Ветеран "біло-синіх" збирається в майбутньому стати спортивним директором у рідному клубі. За даними Transfermarkt, його контракт спливає 30 червня 2026 року.
- Через конфлікт з головним тренером Олександром Шовковським, Ярмоленко у кількох матчах опинявся на лаві запасних. Втім, лідер Динамо не тішив своєю результативністю. У 12 матчах він не відзначився жодним голом чи асистом.
- Ситуація змінилася після матчу з Кривбасом, де Ярмоленко зіграв чистого форварда. Цей поєдинок завершився розгромною перемогою (4:0), а вінгер забив свій перший гол у сезоні. Наразі на рахунку Андрія два забиті м'ячі у 14 матчах.