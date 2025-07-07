Українські гранди понесли мільйонні збитки у 2024 році: цифри вражають

Українські клуби понесли величезні збитки у 2024 році. Навіть трансфери та виступи в єврокубках не покривають усіх витрат.

Зі значними збитками завершили 2024 рік київське Динамо та донецький Шахтар. Борги українських грандів становлять десятки мільйонів доларів, пише 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке.

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Які збитки понесли Шахтар та Динамо

За інформацією джерела, сума збитків Динамо становить 12,9 мільйона доларів. "Гірники" від'ємно випередили своїх головних конкурентів у чемпіонаті. Збитки Шахтаря за 2024 рік становлять 42.8 мільйонів доларів.

Серед "лідерів" також львівські Карпати та Полісся – 8,5 та 4,7 мільйона збитків відповідно.

Збитки українських клубів у 2024 році / скриншот з відео

Зазначимо, що Динамо та Шахтар є постійними учасниками єврокубків. Крім того, футболісти українських грандів користуються попитом на трансферному ринку. Проте усі ці прибутки не можуть перекрити усі витрати.

Варто зауважити, що через війну українські клуби змушені грати домашні матчі за кордоном, витрачаючи значні суми на оренди стадіонів.

Нагадаємо, що новий сезон-2025/26 першими розпочнуть "гірники". 10 липня Шахтар зіграє у першому раунді кваліфікації Ліги Європи проти фінського Ільвеса. Перед важливими матчами "гірники" залишилися без двох провідних гравців.

Динамо вступить в єврокубкову кампанію з другого раунду відбору Ліги чемпіонів. Команда Олександра Шовковського зустрінеться з переможцем пари Жальгіріс – Хамрун Спартанс.