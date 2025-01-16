Динамо – ЦСКА 1948 4:1

Голи: Шапаренко, 29, Ванат, 33, 76, Волошин, 48 – Ілієвскі, 47

Динамівці продовжують активну підготовку до другої частини сезону. Динамо записало у свій актив ще одну перемогу, цього разу над командою з Болгарії, пише 24 канал.

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Вольова перемога киян

Болгарська команда почала створювати тиск вже з перших хвилин, провівши кілька атак. Однак вже на 29-й хвилині саме Динамо відкрило рахунок у матчі. Голом відзначився Шапаренко.

Вже на 33-й хвилині кияни подвоїли свою перевагу. Ванат прострілив по воротах після передачі Вівчаренка.

На початку другого тайму ЦСКА 1948 трохи скоротив перевагу. Караген пробив у правий кут воріт Нещерета. Однак одразу після цього Волошин забив третій гол у лівий кут воріт суперника.

На 76-й хвилині Ванат після прострілу Волошина поставив крапку у матчі.

Динамо здобуло впевнену перемогу над ЦСКА 1948.

Відзначимо, що вже 21 січня кияни зустрінуться з Галатасараєм в межах Ліги Європи.