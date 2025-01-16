Динамо – ЦСКА 1948 4:1
Динамовцы продолжают активную подготовку ко второй части сезона. Динамо записало в свой актив еще одну победу, на этот раз над командой из Болгарии, пишет 24 канал.
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Волевая победа киевлян
Болгарская команда начала создавать давление уже с первых минут, проведя несколько атак. Однако уже на 29-й минуте именно Динамо открыло счет в матче. Голом отметился Шапаренко.
Уже на 33-й минуте киевляне удвоили свое преимущество. Ванат прострелил по воротам после передачи Вивчаренко.
В начале второго тайма ЦСКА 1948 немного сократил преимущество. Караген пробил в правый угол ворот Нещерета. Однако сразу после этого Волошин забил третий гол в левый угол ворот соперника.
На 76-й минуте Ванат после прострела Волошина поставил точку в матче.
Динамо одержало уверенную победу над ЦСКА 1948.
Отметим, что уже 21 января киевляне встретятся с Галатасараем в рамках Лиги Европы.