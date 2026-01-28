У Динамо визначилися з трансфером топ-нападника Ліги конференцій
- Афіміко Пулулу не перейде до Динамо, оскільки клуб не зацікавлений у ньому через фінансові вимоги гравця.
- Наразі Динамо зосереджено на роботі з трьома наявними нападниками: Пономаренком, Герреро та Бленуце.
Київське Динамо пов'язували з трансфером нападника Афіміку Пулулу. Ангольський футболіст є найкращим нападником Ліги конференцій
Вже не перший рік Динамо нібито цікавиться нападником Афіміку Пулулу. Журналіст Ігор Циганик підтвердив інтерес Динамо до Пулулу, але трансфер не відбудеться.
Дивіться також Динамо не може позбутися скандального форварда: чому ФІФА заблокувала трансфер
Чи зіграє Пулулу за Динамо?
У своїй програмі Циганик повідомив, що Афіміку Пулулу в Динамо не буде, оскільки ніхто на нього особливо не звертав уваги.
За його словами, зараз у київському клубі є троє нападників, з якими доведеться працювати: Пономаренко, Герреро та Бленуце, якого не вдалося віддати в оренду.
Циганик додав, що тренерський штаб працюватиме з Бленуце, щоби довести його до конкурентного рівня.
За даними Meczyki.pl, клуб із Києва не зацікавлений у придбанні Афіміко Пулулу, попри раніше поширені повідомлення про нібито інтерес киян. Головною причиною називають фінансові вимоги самого футболіста.
Не продовжуючи контракт з Ягеллонією, він прагне отримувати високий оклад. Пулулу був би радий підписати угоду приблизно на один мільйон євро,
– повідомляє джерело.
Які деталі відомі про Афіміко Пулулу?
- Афіміко Пулулу вихованець швейцарського Базеля, де він виступав за команди U-16, U-18 та за основну команду.
- Також футболіст провів пів року в оренді в Ксамаксі. Після цього нападник півтора сезону грав у німецькому Гройтері.
- З літа 2023 року Афіміко Пулулу виступає в польському клубі Ягеллонія. За цей період він провів 116 матчів, у яких забив 48 голів і зробив 11 результативних передач. У сезоні 2024/2025 форвард відзначився 8 м'ячами в Лізі конференцій.
- За оцінкою Transfermarkt, його вартість становить 4 мільйони євро.
- Пулулу став найкращим бомбардиром Ліги конференцій і потрапив до символічної збірної турніру.