Вже не перший рік Динамо нібито цікавиться нападником Афіміку Пулулу. Журналіст Ігор Циганик підтвердив інтерес Динамо до Пулулу, але трансфер не відбудеться.

Чи зіграє Пулулу за Динамо?

У своїй програмі Циганик повідомив, що Афіміку Пулулу в Динамо не буде, оскільки ніхто на нього особливо не звертав уваги.

За його словами, зараз у київському клубі є троє нападників, з якими доведеться працювати: Пономаренко, Герреро та Бленуце, якого не вдалося віддати в оренду.

Циганик додав, що тренерський штаб працюватиме з Бленуце, щоби довести його до конкурентного рівня.

За даними Meczyki.pl, клуб із Києва не зацікавлений у придбанні Афіміко Пулулу, попри раніше поширені повідомлення про нібито інтерес киян. Головною причиною називають фінансові вимоги самого футболіста.

Не продовжуючи контракт із Ягеллонією, він прагне отримувати високий оклад. Пулулу був би радий підписати угоду приблизно на один мільйон євро,

– повідомляє джерело.

Які деталі відомі про Афіміко Пулулу?