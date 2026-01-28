Уже не первый год Динамо якобы интересуется нападающим Афимику Пулулу. Журналист Игорь Цыганык подтвердил интерес Динамо к Пулулу, но трансфер не состоится.

Смотрите также Динамо не может избавиться от скандального форварда: почему ФИФА заблокировала трансфер

Сыграет ли Пулулу за Динамо?

В своей программе Цыганык сообщил, что Афимику Пулулу в Динамо не будет, поскольку никто на него особо не обращал внимания.

По его словам, сейчас в киевском клубе есть трое нападающих, с которыми придется работать: Пономаренко, Герреро и Бленуце, которого не удалось отдать в аренду.

Цыганык добавил, что тренерский штаб будет работать с Бленуце, чтобы довести его до конкурентного уровня.

По данным Meczyki.pl, клуб из Киева не заинтересован в приобретении Афимико Пулулу, несмотря на ранее распространенные сообщения о якобы интерес киевлян. Главной причиной называют финансовые требования самого футболиста.

Не продлевая контракт с Ягеллонией, он стремится получать высокий оклад. Пулулу был бы рад подписать соглашение примерно на один миллион евро,

– сообщает источник.

Какие детали известны об Афимико Пулулу?