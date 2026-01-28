Уже не первый год Динамо якобы интересуется нападающим Афимику Пулулу. Журналист Игорь Цыганык подтвердил интерес Динамо к Пулулу, но трансфер не состоится.
Смотрите также Динамо не может избавиться от скандального форварда: почему ФИФА заблокировала трансфер
Сыграет ли Пулулу за Динамо?
В своей программе Цыганык сообщил, что Афимику Пулулу в Динамо не будет, поскольку никто на него особо не обращал внимания.
По его словам, сейчас в киевском клубе есть трое нападающих, с которыми придется работать: Пономаренко, Герреро и Бленуце, которого не удалось отдать в аренду.
Цыганык добавил, что тренерский штаб будет работать с Бленуце, чтобы довести его до конкурентного уровня.
По данным Meczyki.pl, клуб из Киева не заинтересован в приобретении Афимико Пулулу, несмотря на ранее распространенные сообщения о якобы интерес киевлян. Главной причиной называют финансовые требования самого футболиста.
Не продлевая контракт с Ягеллонией, он стремится получать высокий оклад. Пулулу был бы рад подписать соглашение примерно на один миллион евро,
– сообщает источник.
Какие детали известны об Афимико Пулулу?
- Афимико Пулулу воспитанник швейцарского Базеля, где он выступал за команды U-16, U-18 и за основную команду.
- Также футболист провел полгода в аренде в Ксамаксе. После этого нападающий полтора сезона играл в немецком Гройтере.
- С лета 2023 года Афимико Пулулу выступает в польском клубе Ягеллония. За этот период он провел 116 матчей, в которых забил 48 голов и сделал 11 результативных передач. В сезоне 2024/2025 форвард отметился 8 мячами в Лиге конференций.
- По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 4 миллиона евро.
- Пулулу стал лучшим бомбардиром Лиги конференций и попал в символическую сборную турнира.