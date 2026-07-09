Підопічні Ігоря Костюка змінилися влітку кадрово, тож на злагодження команди знадобиться певний час і ігрова практика. Вперше побачити киян у ділі зможемо 9 липня о 20:00 за київським часом у поєдинку 1 кваліфай-раунду Ліги Європи проти Університаті Клуж-Напока, повідомляє 24 Канал.

Що змінилося в Динамо влітку?

Володар Кубка України суттєво оновив свій склад: Валентин Моргун, Денис Ігнатенко, Олександр Караваєв, Максим Брагару і Олександр Яцик пішли з команди. Натомість були підписані контракти з воротарем Іллею Ольховим, нападником П'єром Мунгенге і захисником Томашем Кендзьорою, який повертається до київського клубу після чотирирічної перерви.

Після оренди залишилися у першій команді Олексій Гусєв, Навін Малиш, Владислав Герич, Джастін Лонвейк, Валентин Рубчинський, Роман Саленко й Анхель Торрес.

Дивує, що до заявки на єврокубки поки не потрапили Матвій Пономаренко і Богдан Редушко. Їх є можливість пізніше заявити за списком Б, але факт відсутності у списку двох провідних для Динамо футболістів насторожує.

Натомість остаточно розвіялись чутки щодо того, що Андрій Ярмоленко нібито не збирається грати у Лізі Європи і зосередиться тільки на чемпіонаті. Сьомий номер вже внесений до заявки.

Що відомо про суперника Динамо – Університатю?

Румуни минулого сезону стали срібними призерами свого чемпіонату і фіналістами кубка. До єврокубків, як і Динамо, вони готувалися на зборах в Австрії, де провели низку досить невдалих спарингів: програли юнацькій збірній Хорватії, Войводині і Ньїредгазі, а внічию зіграли тільки з Уйпештою.

Показовий факт про силу майбутнього опонента киян: орієнтовна трансферна вартість складу Університаті – близько 20 мільйонів євро. У киян майже 93 мільйони, тобто практично у 5 разів більше.