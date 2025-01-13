Київське Динамо продовжує тренувальний збір у Туреччині. Команда Олександра Шовковського готується до завершальних матчів Ліги Європи, повідомляє 24 Канал.

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Динамо проти поляків

Під час зборів "біло-сині" проведуть чотири спаринги. У перших двох Динамо здобуло по одній перемозі та поразці. Гра проти Магдебурга виявилась невдалою (1:3), тоді як Стяуа капітулювала перед киянами (2:1).

На черзі – бій проти представника чемпіонату Польщі Відзева. Команда з Лодзі є чотириразовим переможцем місцевого чемпіонату, але останнім часом зірок з неба не хапає. Наразі Відзев посідає 9 місце в Екстраклясі, відстаючи від єврокубкової зони аж на десять очок.

Матч Динамо – Відзев відбудеться 13 січня в турецькій Антальї на "Miracle Sport Complex". Початок – о 14:00 за київським часом. Пряма трансляція зустрічі буде доступна на сайті 24 Каналу.

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