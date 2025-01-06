Син Суркіса та номінант премії Golden Boy: хто вирушив на збір Динамо до Туреччини

Київське Динамо розпочало підготовку до другої частини сезону. Під час тренувального збору "біло-сині" зіграють чотири спаринги.

У неділю, 5 січня, київське Динамо вирушило на навчально-тренувальний збір до Туреччини. У складі делегації "біло-синіх" було 30 футболістів, пише 24 Канал з посиланням на сайт Динамо.

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Шанс для молоді Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський взяв на збір кілька гравців з юнацької команди: голкіпера Вячеслава Суркіса, хавбеків Романа Саленка та Данила Іщенка, а також форвардів Матвія Пономаренка та Владислава Герича.

Серед потенційних новачків лише одне прізвище – захисник львівського Руха Богдан Слюбик. Номінанта премії Golden Boy кияни можуть підписати за підсумками зборів. Для цього талановитому футболісту потрібно зарекомендувати себе у контрольних матчах та тренувальному процесі.

Раніше повідомлялося, що тренерський штаб "біло-синіх" перегляне південноафриканського захисника Іме Окона. Можливо, 20-річний футболіст прибуде прямо на тренувальний збір.

Список гравців Динамо на зборах

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, В'ячеслав Суркіс, Денис Ігнатенко;

Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, В'ячеслав Суркіс, Денис Ігнатенко; Захисники: Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Максим Дячук, Денис Попов, Крістіан Біловар, Тарас Михавко, Олександр Тимчик, Богдан Слюбик;

Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Максим Дячук, Денис Попов, Крістіан Біловар, Тарас Михавко, Олександр Тимчик, Богдан Слюбик; Півзахисники: Володимир Бражко, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Валентин Рубчинський, Микола Михайленко, Максим Брагару, Роман Саленко, Данило Іщенко;

Володимир Бражко, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Валентин Рубчинський, Микола Михайленко, Максим Брагару, Роман Саленко, Данило Іщенко; Нападники: Владислав Ванат, Едуардо Герреро, Матвій Пономаренко, Владислав Герич.

Склад Динамо на турецькому зборі / фото ФК Динамо

В першій частині турецького збору кияни зіграють чотири контрольні поєдинки. Перший з них проти німецького Магдебурга запланований на 10 січня.

Розклад контрольних матчів Динамо

10.01 – Магдебург (Німеччина)

12.01 – FCSB (Румунія)

13.01 – Відзев (Лодзь, Польща)

16.01 – ЦСКА 1948 (Болгарія)

Нагадаємо, що 21 січня Динамо зіграє виїзний матч 7-го туру Ліги Європи проти турецького Галатасарая, а 30 січня "біло-сині" проведуть заключний поєдинок турніру з латвійським РФШ.